Wendy Holdener ging es schlecht, trotzdem gewinnt sie WM-Silber

Ski-WM Wendy Holdener ging es schlecht, nur merkte das fast niemand – trotzdem gewinnt sie Silber in der Kombination Es ist ein Happy End nach einer schwierigen Zeit: Wendy Holdener gewinnt in der WM-Kombination Silber und verrät, dass sie zuletzt nicht immer glücklich war. Sie fand aber einen Weg zurück zur Freude. Martin Probst 1 Kommentar 06.02.2023, 18.11 Uhr

Für Wendy Holdener fühlt sich WM-Silber fast so gut an wie Gold. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Als Wendy Holdener ihre Arme in die Höhe riss und vor Freude juchzte, war klar, dass sie nicht gewinnen würde. Aber es fühlte sich für sie so an. Weil die vergangenen Wochen nicht einfach waren. «Auch wenn man mir das vielleicht nicht angesehen hat.»

Holdener war aus dem Gleichgewicht geraten. «Vielleicht war es zu viel Skifahren und zu wenig Erholung», sagt sie. Auf jeden Fall fühlte es sich nicht gut an. «Mein Umfeld hat das zu spüren bekommen, weil ich auch mal eine Träne verdrückte und niemand wusste, wie man damit umgehen soll.»

Denn eigentlich waren Holdeners Auftritte seit ihren zwei Slalom­siegen, den ersten nach 30 Podestplätzen in ihrer Paradedisziplin, nicht schlecht. Darum deutete gegen aussen auch nichts darauf hin, dass sie seit jenen emotionalen Tagen Ende November und Anfang Dezember nicht immer happy war, wie sie es nennt.

Das gute Gefühl wiedergefunden

Als Holdener dann am Montag WM-Zweite in der Kombination wurde, geschlagen nur von der Italienerin Frederica Brignone, ging ihr das alles durch den Kopf. Und vor allem, dass sie es in den Tagen vor der WM geschafft hat, die Freude wiederzufinden. «Dass ich glücklich anreisen konnte und mich stark fühlte, hat sehr gutgetan», sagt die 29-jährige Schwyzerin. Dass auf der Piste die Bestätigung für ihr gutes Gefühl folgte, war umso schöner.

Im Super-G war Holdener zwar 1,66 Sekunden langsamer als Brignone, schaffte aber als Einzige der Slalomspezialistinnen den Sprung auf das Podest. Top­favoritin Mikaela Shiffrin schied mit Bestzeit kurz vor dem Ziel aus. Olympiasiegerin Michelle Gisin war im Super-G zwar 8 Hundertstelsekunden schneller als Holdener, konnte im Slalom aber ihre derzeitigen Probleme mit dem Material und ihr Formtief nicht kaschieren und wurde Sechste. 3,34 Sekunden hinter Brignone.

Deutlich zufriedener dürfte Lara Gut-Behrami mit ihrem Auftritt gewesen sein. Die 31-Jährige bestritt erwartungsgemäss nur den Super-G als eine Art Hauptprobe für das Rennen am Mittwoch und belegte Rang zwei.

Sie musste sich zwingen, auch einmal Nein zu sagen

Doch damit noch einmal zurück zu Wendy Holdener und der Frage, warum es zum Tief kam und wie sie rausgefunden hat? «Dave Ryding hat mir erzählt, dass er nach seinem ersten Sieg hoffte, dass die Saison vorbei wäre, weil er nicht mit allem umgehen konnte. Ich konnte sofort nachdoppeln und darauf bin ich stolz», sagt sie. «Es kann aber sein, dass mich die beiden Siege und vor allem der Rummel danach im Januar etwas eingeholt haben.»

Geholfen hat Holdener die Zeit zu Hause. «Es war wichtig, dass ich einen Stopp einlegte», sagt sie. Einfach fiel es ihr nicht. Weil sie Mühe hat, Nein zu sagen. Auch nach Jahren im Weltcup fällt es ihr schwer, einmal auf ein Konditionstraining zu verzichten, auch wenn es problemlos drinliegen würde.

Wendy Holdener feiert mit Freund Remy, Bruder Kevin, Mutter Daniela und Vater Ruedi Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Genau das hat Holdener nun aber getan. Und so kam die Freude am Skifahren zurück. Dass die Familie nun auch bei ihrem Silbergewinn im Ziel dabei sein konnte, ist ein weiterer Grund, warum sie so emotional gejubelt hat.

Noch am Abend fuhr Holdener gemeinsam mit ihren Liebsten heim nach Unteriberg. Zwei Tage will sie in ihrem Bett schlafen, bevor sie sich im Wallis drei Tage auf die zweite WM-Woche vorbereiten will, wo sie im Slalom, im Riesenslalom, im Parallelrennen und im Team­event Auftritte plant.

