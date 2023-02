Wendy Holdener scheitert brutal und ist trotzdem eine Siegerin

Ski-WM Wendy Holdener scheitert im WM-Slalom auf Goldkurs brutal – und ist trotzdem in einem Bereich eine Gewinnerin Sie war auf dem Weg zu Gold, dann schied Wendy Holdener aus. Doch die Frau, die früher einmal von sich selbst behauptete, sie sei kein Winner-Typ, hat genau durch ihr Auftreten das Gegenteil bewiesen. Martin Probst 18.02.2023, 17.56 Uhr

Wendy Holdener ist nach dem Aus im WM-Slalom bitter enttäuscht. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Und man denkt, jetzt hat sie es. Gold im Slalom. Doch dann passiert es: Wendy Holdener fädelt ein und scheidet aus. «Ich weiss selbst nicht, was passiert ist», sagt die 29-Jährige. Es ist ein bitteres Aus. Und ein nächster Eintrag auf einer langen Liste von knapp verpassten Siegen.

Vorwerfen kann sich Holdener allerdings nichts. Anders als in der Vergangenheit, wo man manchmal das Gefühl hatte, sie nehme lieber einen sicheren Podestplatz mit, als nach dem Sieg zu streben, attackierte sie im zweiten Lauf voll. Und es war, bis zu diesem verhängnisvollen und schliesslich alles verändernden Tor, eine bestechende zweite Fahrt.

«Ich wollte angreifen und Gold gewinnen», sagte Holdener. Zweimal konnte sie sich an dieser WM schon Silber umhängen lassen. Nach der Kombination und nach dem Parallelrennen. Danach wurde sie gefragt, ob das nun für den Slalom etwas verändern und sie noch mehr attackieren würde. «Vermutlich», sagte sie schon da. Aber es sind nicht nur die Medaillen, die das bei ihr auslösten. Holdener selbst hat sich gewandelt.

Die Siege im Weltcup als Folge der Verwandlung

Einst sagte Holdener, als es einmal mehr nicht für den Sieg gereicht hat: «Ich bin halt einfach nicht der Winner-Typ.» Heute würde man ihr vehement widersprechen. Die 29-Jährige war im WM-Slalom bereit, die Siegerlinie zu fahren. Und wenn sich eine Athletin nur Zentimeter neben den Stangen bewegt, kann ein Einfädler passieren. Wer es aber nicht riskiert, ist erst gar nicht im Kampf um den Sieg. «Ich bin sehr stolz auf Wendy, wie sie gefahren ist. Genau solche Athletinnen und Athleten wünschen wir uns», sagte auch Swiss-Ski-Alpindirektor Walter Reusser.

Genau diese Verwandlung, natürlich auch mit dem Willen, sich technisch immer weiter zu verbessern, hat Holdener in dieser Saison erstmals zu einer Siegerin gemacht. Und hätte sie nun fast zum WM-Gold getragen.

Das kanadische Märchen geht weiter

Gewonnen wurde das Rennen schliesslich durch Laurence St-Germain. Die 28-jährige Kanadierin war im Weltcup im Slalom noch nie besser als auf Rang sieben klassiert. Allerdings fuhr sie dieses Resultat unmittelbar vor der WM heraus. Was ein Hinweis darauf war, wie es um ihre Form steht. Trotzdem ist der Weltmeistertitel eine Überraschung, auch wenn er wunderbar in die kanadische Skigeschichte an Grossanlässen passt.

Laurence St-Germain ist neue Weltmeisterin im Slalom. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Nordamerikaner, die an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und somit dann, wenn es um die grossen Titel geht, oft am stärksten auftreten, haben auch an dieser WM in den französischen Alpen schon vier Medaillen gewonnen. Vor St-Germain wurde auch James Crawford Weltmeister im Super-G und gewann Cameron Alexander in der Abfahrt ebenso Bronze wie die kanadische Equipe im Teamevent.

Mikaela Shiffrin, die nach dem ersten Lauf führte, dann aber um 57 Hundertstel hinter St-Germain zurückfiel, sagte: «Es geht heute nicht darum, dass ich nicht gut gefahren bin. Es geht darum, dass Laurence sehr gut gefahren ist. Gönnt ihr bitte diesen Erfolg.» Shiffrin befürchtete, dass nun zu Hause in Nordamerika, wenn überhaupt, nur über sie und ihr vermeintliches Scheitern berichtet würde. Und nicht über die Siegerin.