Skimarathon: Ist der Lauf auf der Originalstrecke in Gefahr?

Skimarathon Der Engadiner wartet auf mehr Eis und Schnee: Ist der Start auf der Originalstrecke in Gefahr? Anders als in früheren Jahren sind die Seen im Oberengadin Anfang Februar erst teilweise zugefroren. Für den Engadin Skimarathon ist das keine gute Nachricht. Der Klimawandel wird zum Feind des Volkslaufs. Ralf Streule Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

So sieht es am Silsersee derzeit aus: erst dünnes Eis – und keine Loipe weit und breit. Bild: Webcam

Noch dauert es knapp fünf Wochen bis zum Start des Engadiners. Es bleibt also noch Zeit. Dennoch bibbern die Verantwortlichen des Langlaufrennens um eine reguläre Durchführung. Ihr banger Blick geht zu den Seen des Oberengadins, wo die über 12000 Läuferinnen und Läufer jeweils die ersten gut zehn Kilometer des Skimarathons absolvieren. Zwar ist ein guter Teil des Silsersees mit einer dünnen Eisschicht bedeckt, auf dem Silvaplanersee aber glitzert vorwiegend das Wasser. Ist damit der Engadiner in Gefahr?

Der Silsersee als Schneefeld: So sieht es im Idealfall Mitte März am Engadiner aus. Bild: Philipp Schmidli/Swiss-Image

«Es stimmt, dass die Seen später dran sind als in anderen Jahren», sagt Menduri Kasper, der Geschäftsführer des Engadin Skimarathon. Spätestens Ende Januar seien Silser- und Silvaplanersee im Normalfall zugefroren. Wobei in diesem Winter nicht in erster Linie ein Temperaturproblem zu schaffen mache: «Es fehlte zuletzt nicht an Minustemperaturen. Das Problem ist vielmehr der Wind, der ein Zufrieren verhinderte.» Dennoch hofft Kasper «Stand heute» weiterhin auf einen ­regulären Engadiner-Start in ­Maloja in Richtung Silsersee. «Diese Woche stehen Nächte mit minus 15 Grad Celsius an, und der Wind soll abnehmen.»

Auch Naturschnee ist im Engadin derzeit rar

Doch das Problem wäre mit dem zugefrorenen See noch nicht gelöst: Einerseits ist eine Eisdicke von 20 bis 30 Zentimetern vonnöten, damit die Loipenfahrzeuge auf dem See ihre Arbeit verrichten können. Andererseits ­beginnt, sobald der See einmal zugefroren ist, zunächst ohnehin das Warten auf Schnee. «Eine rein technische Beschneiung einer so grossen Fläche könnten wir nicht bewerkstelligen», sagt Kasper. Und Naturschnee war bisher in diesem Winter ein rares Gut im Engadin. So ist auch die Loipe im Stazerwald wegen Schneemangels noch geschlossen. Kunstschnee ist dort auf ­gewissen Teilstrecken wegen geschützter Moorlandschaft nicht möglich.

Was Kasper betont: Sollten die Seen nicht rechtzeitig bereit sein, würde dies nicht gleich eine Laufabsage bedeuten. Es gebe verschiedene Rennszenarien, die schon seit Jahren als Plan B in der Schublade bereitlägen. Entlang dem Silsersee könne das grosse Langläuferfeld nicht vorbeigeführt werden. Ein Start in Sils oder Silvaplana wäre aber eine Option, mit allfälligen Schlaufen etwa bei Rennhälfte bei Celerina oder später bei Zuoz, um dennoch annähernd auf eine Marathondistanz zu kommen. «Wir würden auf alternative Streckenpassagen zurückgreifen, die wir bereits ­geplant haben.» Es wäre also viel Flexibilität gefragt.

Viele Anmeldungen trotz Schneemangels in Voralpen

Hoffnung gibt Kasper unter anderem ein Blick aufs Jahr 2007. Auch damals liess die Eisschicht auf den Seen bis Mitte Februar auf sich warten – am zweiten Märzwochenende war dann die gesamte Strecke dennoch bereit. Eine Sache dürfte aber auch dem Geschäftsführer bewusst sein: Winter mit zu warmen Temperaturen könnten künftig zur Regel werden. Womit nicht nur das Eis schwindet, sondern womöglich auch die Langlaufmotivation im Unterland. Dass trotz des schneearmen Winters im Flachland über 12000 Läuferinnen und Läufer angemeldet sind, wertet Kasper deshalb als Erfolg.

