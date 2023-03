Engadiner: Diese Geschichten schrieb die 53. Ausgabe

Skimarathon Stockbrüche, Haarnadelkurven und ein ehrgeiziger Altmeister: So lief der Engadiner 2023 Auch der diesjährige Engadin Skimarathon erzählt viele Geschichten. Zum Beispiel die der heimischen Siegerin Giuliana Werro. Eine Besonderheit war in diesem Jahr die vor allem aus Kunstschnee zusammengetragene Loipe: Was die Läuferinnen und Läufer lobten, stiess bei anderen auf Kritik. Ralf Streule, S-chanf Jetzt kommentieren 12.03.2023, 19.48 Uhr

Bremsmanöver im Stazerwald hinunter nach Pontresina. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone Im Gleichschritt Richtung Ziel Bild: Peter Klaunzer / EPA Anstehen beim Stazerwald... Bild: Andy Mettler / Swiss-Image ... dann gehts im Gleichschritt nach oben. Bild: Andy Mettler / Swiss-Image Nur teils gefrorer: Silvaplanersee. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA Das Feld in Sils. Bild: Peter Klaunzer / EPA Warten auf den Start Bild: Andy Mettler / Swiss-Image Ein Läufer bei Pontresina. Bild: Peter Klaunzer / EPA Im Ziel gibts für alle eine Medaille. Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image Originell unterwegs. Bild: Andy Mettler / Swiss-Image Die Läuferinnen und Läufer bei Sils: Schnee hats, aber nicht viel. Bild: Peter Klaunzer / EPA Ein Gewusel an Läuferinnen und Läufern beim Start. Bild: Peter Klaunzer / EPA Imposante Kulisse im Engadin Bild: Andy Mettler / Swiss-Image Nach dem Lauf holen die Läuferinnen und Läufer die persönlichen Sachen wieder ab. Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image Giuliana Werro gewinnt bei den Damen den 53. Engadin Skimarathon Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image Arnaud Chautemps (llinks) gewinnt vor Tom Mancini den 53. Engadin Skimarathon. Bild: Philipp Schmidli / Swiss-Image

Eine Herausforderung ist er in jedem Jahr, der Engadin Skimarathon. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch für die Organisatoren. In diesem milden Winter waren sie im OK besonders gefordert gewesen: Der Schneemangel im Tal machte aus den Loipenarbeitern Schnee-Zusammenkratzer, Eis-Aufrauer, Kunstschneeverteiler.

Weisser Strich in der Landschaft: Hier das Nadelöhr beim neuen Streckenabschnitt bei der «Meierei» in St.Moritz.

Eisskaten und blaue Flecken

Die Läuferinnen und Läufer waren am Ende voll des Lobs, die Verhältnisse waren gut – auch wenn es an der einen oder anderen Stelle trotz allem ganz besondere Lauf-Hindernisse gegeben hatte. Sequenzweise war zu Beginn auf dem Silsersee Eisskaten statt Langlaufen angesagt (blaue Flecken wurden im Zielraum gerne präsentiert). Eine aufgrund einer Streckenänderung neue Haarnadelkurve in St.Moritz versank im mehligen Sulzschnee und führte zu vielen Stürzen. Und das ebenfalls neue Nadelöhr kurz darauf bei der «Meierei» hiess für die Nicht-Elite: Warten, warten, warten. Bis zu einer halben Stunde soll das gedauert haben. Und ja: Zerbrochene Stöcke waren in diesem Jahr auf den Seen besonders oft gesichtet worden.

Das Feld kurz vor St.Moritz. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Schweizer sprinten um Sieg mit, Chautemps gewinnt

Für das OK gibt es dennoch ein positives Fazit zu ziehen: Ein Volkslauf, der auf der Kippe stand, konnte durchgeführt werden – auf einer für die Umstände einwandfreien Strecke. 9169 kamen ins Ziel, 6958 Männer, 2211 Frauen. Dazu gesellten sich 1700, die den Halbmarathon bis Pontresina liefen. Die Gesamtzahl ist kleiner als zuletzt – dies auch deshalb, weil viele Klassischläufer auf die erschwerte Teilnahme verzichtet hatten.

Volks- wie auch Eliteläufer waren diesmal ein bisschen länger unterwegs als in «ganz schnellen Jahren», was auch mit dem Umweg bei St.Moritz und dem starken Gegenwind nach Rennhälfte zu tun hatte. Mit 1:33.09,4 kam der Sieger ins Ziel. Fünf Schweizer hatten in einem 20-er-Spitzenfeld um den Erfolg mitgesprintet, am Ende triumphierten die Franzosen Arnaud Chautemps und Tom Mancini. Bester Schweizer war Jason Rüesch als Dritter. Roman Furger – der vor seinem Karrierenende mit einem fünften Engadiner-Sieg geliebäugelt hatte – landete auf dem sechsten Rang.

Gewinner Arnaud Chautemps aus Frankreich mit Landsmann Tom Mancini und dem Schweizer Jason Rüesch. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Giuliana Werros Sieg, Dario Colognas Planänderung

Aus Schweizer Sicht perfekt sah das Podest bei den Frauen aus. Überraschend stand Giuliana Werro zuoberst, die 23-Jährige aus Zernez, die sich im Weltcup noch nicht etabliert hat. Sie siegte vor Nadja Kälin aus St.Moritz und Anja Weber aus Hinwil.

Tränen bei der Überraschungssiegerin Giuliana Werro. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Eine der speziellsten Geschichten des Tages schrieb ein alter Bekannter: Dario Cologna. Die Pläne, mit einer Kopfkamera und einem Zwei-Kilogramm-Rucksack für SRF-Liveaufnahmen ins Rennen zu gehen, warf er selber bereits am Freitagabend über Bord. Der vierfache Olympiasieger, der vor einem Jahr zurücktrat, aber sich in Davos weiterhin gut in Form hält, wollte «richtig» mitlaufen.

Platz 14: Dario Cologna freut sich im Ziel über ein starkes Ergebnis. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Packte ihn in den Tagen vor dem Rennen doch noch der Ehrgeiz? Er schmunzelt nach dem Rennen und zuckt mit den Schultern. Tatsächlich aber leistete er Überraschendes. Trotz zweier Stockbrüche kam er mit der Spitze ins Ziel, wurde mit drei Sekunden Rückstand 14. Und war nach der Rangverkündigung der bei den Kindern meist umworbene Autogrammgeber.

Der Protest am Event

Eine letzte Geschichte dieses Engadiners ist diese hier: Dass die Läuferinnen und Läufer gute Verhältnisse vorfanden und die Organisatoren alles dafür taten, hat auch seine - ökologischen - Schattenseiten, allen voran die Kunstschneeproduktion. Auf diese Problematik machten während der Rangverkündigung Klimaaktivisten mit einem Plakat aufmerksam. «Du gewinnst vielleicht das Rennen, aber wir verlieren den Planeten.» Die Aktion wurde als Nebenkulisse der Rangverkündigung geduldet und ging friedlich über die Bühne.

Klimaaktivisten hängen während der Rangverkündigung ein Plakat mit ihrer Botschaft auf. «Du gewinnst vielleicht das Rennen, aber wir verlieren den Planeten.» Bild: Peter Klaunzer/KEY