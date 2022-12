Skispringen Engelberg Lokalmatador Gregor Deschwanden glaubt an eine positive Reaktion auf der Titlisschanze Der 31-jährige Horwer Gregor Deschwanden tritt am Wochenende an den Weltcup-Skispringen in Engelberg an. In der Qualifikation vom Freitag ist er schon mal bester Schweizer, er beendet diese auf Platz 23. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.12.2022, 19.46 Uhr

Die Erwartungen von Gregor Deschwanden vor dem Saisonstart waren andere. «Ich hatte den besten Sommer meiner Karriere erlebt», erzählt der Horwer. Den Sommer-Grand-Prix beendete er im Gesamtklassement auf dem achten Platz. «Das waren ein Erfolg und eine Bestätigung, die mir viel wert sind», betont Gregor Deschwanden.

Gregor Deschwanden aus Horw am Freitag in der Qualifikation von Engelberg. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Engelberg, 16. Dezember 2022)

Auf Schnee und im Weltcup-Zirkus fällt alles nicht mehr so leicht wie bei warmen Temperaturen auf der Matte. Doch daran liegt es nicht. Der 31-jährige Luzerner weiss, warum er nicht mehr so geschmeidig ist wie auf der Sommer-Tour: «Ich kann technisch nicht mehr zeigen, was ich mir aufgebaut hatte.»

Kleine Änderung, grosse Auswirkung

Skispringen ist eine komplexe Sportart. Eine kleine Änderung, ein scheinbar unbedeutendes Fehlverhalten hat meistens enorme Auswirkungen. Davon ausgenommen sind auch Topathleten nicht. Wie der deutsche Spitzenspringer Karl Geiger, der in Kuusamo in der Qualifikation auf 148 Meter sprang und Zweiter wurde, doch im Wettkampf wollte es nicht passen. Der Skiflug-Weltmeister von 2020 verpasste den Absprung und kam so lediglich auf 122,5 Meter. Damit verpasste er den zweiten Durchgang als 33.

Wichtig ist, dass die Springer wissen, was sie ändern müssen, um wieder auf gute Längen zu kommen. Gregor Deschwanden sagt: «Mein Absprung ist derzeit zu wenig aerodynamisch, meine Bewegung ist leicht überdreht.» Für ihn gebe es darum nur eins: «Die grundlegenden Dinge wieder in den Griff zu bekommen.» Dabei hat Gregor Deschwanden in den sechs bisherigen Weltcup-Springen in Wisla (Polen), Kuusamo (Finnland) und Titisee-Neustadt (Deutschland) die einzigen Punkte für die Schweiz gesammelt. Im Schwarzwaldstädtchen Titisee-Neustadt schaffte es der Horwer auf Platz 28 und somit in die Top 30. «Ein kleiner Lichtblick ist das Resultat vom vergangenen Wochenende schon», so Gregor Deschwanden.

In Engelberg weitere Fortschritte gemacht

Und trotzdem nerve es ihn recht stark, dass er nicht weiter vorne mitmischt. Nach dem starken Sommer-GP rechnete er mit weiteren Klassierungen in den Top Ten. Statt in der Weltspitze vertreten zu sein, muss sich der Innerschweizer zuerst den eingeschlichenen Fehler im Bewegungsablauf abgewöhnen. Bei seinem Heimspringen in Engelberg hat Gregor Deschwanden beim Training am Donnerstag ein gutes Gefühl erhalten. «Ich habe die Schlüsselpunkte gesucht. An ihnen orientiere ich mich, damit es besser wird.» Das habe geholfen.

Gregor Deschwanden. Stephan Bögli

Am Freitag beendete der Student, der seine Bachelorarbeit in Betriebsökonomie wegen des Sports gerade auf Eis gelegt hat, die Qualifikation auf dem 23. Rang. Er ist damit der beste Schweizer. Sein Mindestziel in den beiden Engelberger Weltcup-Springen (am Samstag um 16 Uhr/am Sonntag um 12.30 Uhr) ist es, wie in Titisee-Neustadt in die Punkteränge zu kommen. «Ich glaube, dass ich eine Reaktion zeigen kann», sagt Gregor Deschwanden mit der Überzeugung eines Spitzenathleten.

Beim Auftritt vor heimischer Kulisse wäre ein gutes Abschneiden besonders wertvoll. «Dann könnte ich auch mit einem guten Gefühl in die Weihnachtstage gehen und anschliessend an der Vierschanzentournee teilnehmen.» Nach den im Rampenlicht stehenden Festtagsspringen von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen (beide Deutschland) sowie Innsbruck und Bischofshofen (beide Österreich) sind die 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 21. Februar bis zum 5. März 2023 in Planica (Slowenien) der Saisonhöhepunkt.

Zweigeteilte Meinung über Simon Ammann

Über den 41-jährigen Simon Ammann, der in dieser Saison den Hauptfokus aufs Studium gelegt hat, stellt Gregor Deschwanden pointiert fest: «Vom Naturell her tut Simon Ammann unserem Team sehr gut. Sportlich ist er für mich schwer einzuschätzen. Er ist wie eine Wundertüte. Mehr trainieren bringt halt jeden Sportler weiter.»

