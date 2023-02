Simon Ammann startet wohl an der WM in Planica

Skispringen Simon Ammann, immer für eine Überraschung gut: Er startet wohl an der WM in Planica Ende Februar startet der 41-jährige Skispringer Simon Ammann womöglich zu seinen zwölften Weltmeisterschaften – auch wenn Anfang dieser Saison sehr wenig darauf hindeutete. Noch muss der Toggenburger HSG-Student aber Ausscheidungsspringen überstehen. Ralf Streule 06.02.2023, 18.16 Uhr

Ein zuversichtlicher Simon Ammann am vergangenen Wochenende in Willingen. Bild: Thibaut/Freshfocus

Simon Ammann wird wohl an der WM in Planica (22. Februar bis 5. März) an den Start gehen. Dies überrascht, zumal sich der 41-Jährige in dieser Saison vor allem auf sein Wirtschaftsstudium konzentriert hatte und lange fast ohne zählbare Resultate geblieben war. In Willingen am Sonntag aber sammelte der Toggenburger mit einem 28. Rang die ersten Weltcuppunkte und wurde gleichzeitig bester Schweizer.

Zusammen mit Resultaten aus dem zweitklassigen Continental Cup seien damit zwei Drittel der WM-Selektionskriterien erfüllt, sagt Disziplinenchef Berni Schödler. Ammann werde wohl Teil eines Schweizer Fünferteams sein, das in den WM-Trainings um vier Startplätze kämpft – neben Ammann sind dies Gregor Deschwanden, Killian Peier, Dominik Peter und Remo Imhof. Der 19-jährige Muotathaler Imhof erreichte vergangene Woche an der Junioren-WM den 8. Platz und sicherte sich damit seine WM-Chance.

Kommende Woche in Lake Placid wird Ammann im Weltcup nicht an den Start gehen, danach im rumänischen Rasnov ist eine Teilnahme gemäss Schödler noch offen. Die WM in Planica schliesslich beginnt Ende Februar. Für Ammann wäre es die zwölfte WM: 1999 startete er in Ramsau zum ersten Mal zu Weltmeisterschaften. 2007 wurde er in Sapporo Weltmeister auf der Grossschanze und Zweiter auf der Normalschanze.

Empfang in Kloten Anfang März 2007: Simon Ammann hat an der WM in Sapporo Gold und Silber gewonnen. Bild: Urs Flueeler/KEY