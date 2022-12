Skispringen Nach Spezialtraining in Engelberg: Wieso Simon Ammann keine Angst vor einer sportlichen Blamage hat Der vierfache Olympiasieger will in der Qualifikation zum Weltcupspringen antreten – vielleicht. Nach einem Auftritt, der von aussen wenig überzeugend ist, wird der 41-Jährige philosophisch. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 15.12.2022, 19.04 Uhr

Simon Ammann, der ewige Skispringer. Matthias Schrader / AP

Nebel kommt auf im Auslauf der Titlisschanze. Die Konturen der Skispringer in der Luft werden blasser und blasser. Vom Zielraum aus ist je länger desto weniger zu erkennen, wo genau die Helden der Lüfte landen. In einem Fall sicher kein Nachteil. Denn Simon Ammanns erste Schritt zum Comeback überzeugt optisch nicht.

Die Sprünge des 41-Jährigen enden früh, viel zu früh. Seine Teamkollegen Dominik Peter, Killian Peier und Gregor Deschwanden springen allesamt deutlich weiter. Und der bisherige Saisonverlauf macht dieses Trio nicht unbedingt zu einem relevanten Massstab.

Nach dem ersten Sprung schüttelt Ammann den Kopf, nach Versuch Nummer 3 sagt der vierfache Olympiasieger: «Ich komme nicht ins System rein». Der vierte Sprung soll eigentlich sein Letzter sein. Doch dann kommt plötzlich Hektik auf, Ammann eilt mit Schlittschuhschritten quer über den Auslauf und rennt auf die kleine Seilbahn, welche die Springer rauf zum Schanzenturm bringt. Er will offensichtlich unbedingt noch einmal über die Schanze, bevor die Anlage wenige Minuten später schliesst.

Wann macht ein Start für «Simi» Sinn?

Später sagt Simon Ammann: «Wären die ersten drei Sprünge der Massstab, ich würde längst im Auto zurück nach Hause sitzen.» Nach dem Training will der vor seiner 26. Weltcupsaison stehende Ostschweizer zuerst mit den Trainern sprechen, «bevor ich Ihnen eine verlässliche Antwort geben kann».

Das Fachgespräch dauert gut eine Stunde. Und selbst danach sagt Ammann als erstes: «Es war ein spannendes Training. Aber ich muss die Gefühle zuerst einmal sacken lassen, bevor ich die Antwort auf die richtigen nächsten Schritte finden kann. Es muss Sinn machen.»

Stand Donnerstag 18 Uhr will Simon Ammann versuchen, sich in der Qualifikation vom Freitag fürs erste Weltcupspringen am Samstag zu qualifizieren. Er schliesst aber nicht ganz aus, dass sich diese Idee bis zum ersten Sprung am Freitagnachmittag noch ändern könnte.

Studium und Sport sind eigentlich nicht zu schaffen

Aus Sicht des Skisprunglaien muss man davon ausgehen, dass Simon Ammanns Form nach einem siebten Platz an der Schweizer Meisterschaft und nach lediglich vier Wochen Schanzentraining – jeweils an einem Tag pro Woche! – neben der Priorität Studium bei weitem nicht reicht, um auch nur die Qualifikation zu überstehen.

Ammann hat keine Angst vor einer Blamage. Seine Antworten auf konkrete Fragen haben einen philosophischen Ansatz. Wie sehen denn die Trainer die Situation? Simon Ammann: «Es gibt im Skispringen einen Teil, den die Trainer verantworten, und einen Teil, für den ich als Athlet von A bis Z verantwortlich bin. Das ist auch ein Grund, wieso ich immer noch dabei bin.»

Aber glauben Sie denn, dass Sie wirklich konkurrenzfähig sind? «Es ist eine Frage, wie man konkurrenzfähig definiert. Bin ich in Engelberg konkurrenzfähig oder bin ich auf dem richtigen Weg, um in Richtung WM konkurrenzfähig zu sein?»

Simon Ammann: «Im Leben braucht es manchmal Überzeugung»

Die Logik spricht gegen ihn. Ein 41-jähriger Sportler mit einem längeren Trainingsunterbruch und kaum Sprüngen in einer Sportart, in welcher Schnellkraft und Timing derart relevant sind. Und selbst der beste Skispringer, den die Schweiz je hatte, gibt zu: «In der Kombination sind mein Studium und der Sport eigentlich zu anspruchsvoll».

Und dennoch versucht er es auch in diesem Winter. Er glaubt, vom Abschluss der vergangenen Saison, von der Erfahrung allgemein zerren zu können. «Und letztlich braucht es Überzeugung. Das ganze Leben besteht immer wieder aus Phasen, wo die Überzeugung der wichtigste Faktor ist.»

In einer solchen Phase scheint Simon Ammann wieder einmal zu stecken. Ihn stört nicht, was die Leute von ihm denken, wenn er am Freitag nicht performt. Er müsse den Sinn, in Engelberg anzutreten, vom reinen Resultat entkoppeln. «Denn natürlich sehe ich den Gap zu den anderen Athleten. Aber die Frage ist, ob ich das finde, was ich zu finden hoffe.» Es ist ein Gefühl, auf dem er aufbauen will. Das Gefühl eines Sprungs im Nebel, den ausser ihm selbst niemand gesehen hat.

In seiner idealen Welt holt er in Engelberg gar Weltcuppunkte und damit den ersten Teil der WM-Selektion. Er sagt: «Meine derzeitige Phase als Skispringer ist für mich eine Zugabe.» In das Mikrofon eines polnischen Online-Mediums diktiert der zweimalige Schweizer Sportler des Jahres: «Ich werde wohl nie zurücktreten, wohl eher eines Tages einfach aus dem Kader geschmissen.» Simon Ammann lacht dabei herzhaft. Selbstironie hat er, dieser Toggenburger.

