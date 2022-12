Früher Feierabend für Deschwanden, Peier und Peter in Engelberg

Skisprung-Weltcup Nur das Schweizer Publikum war in Engelberg finalwürdig Mit gut 5500 Zuschauern deutlich mehr Fans an der Titlisschanze als befürchtet, aber weiterhin keine Höhenflüge der Schweizer Skisprung-Adler. Für das Trio Gregor Deschwanden, Killian Peier und Dominik Peter war der Weltcup nach dem ersten Durchgang zu Ende. Rainer Sommerhalder 17.12.2022, 17.56 Uhr

Killian Peier bedankt sich beim Publikum für das zahlreiche Erscheinen. Urs Flueeler / KEYSTONE

Der Slowene Anze Lanisek gewann dank dem weitesten Sprung des Tages auf 142 m zum ersten Mal ein Weltcupspringen in Engelberg. Der 26-Jährige verwies die beiden Polen Dawid Kubacki und Piotr Zyla auf die Ehrenplätze und feierte bereits den dritten Sieg in der noch jungen Saison.

Aus Schweizer Perspektive überzeugte in erster Linie das Publikum. Trotz fehlender Resultate der einheimischen Athleten füllten sich die Tribünen an der Titlisschanze und wehten neben zahlreichen polnischen Fahnen auch erfreulich viele Schweizer Kreuze im deutlich auffrischenden Rückenwind. «Mich hat diese tolle Stimmung tatsächlich überrascht», sagte Gregor Deschwanden.

Eher eine negative Überraschung war hingegen sein Sprung auf 124 m. Nach der besten Qualifikation dieser Saison am Vortag geriet der erste Wettkampfdurchgang zu einem Rückschritt. Der erste Teil des Sprungs sei durchaus okay gewesen, bilanzierte der 31-jährige Luzerner. «Doch nach gut 60 Metern hat es mich in der Luft etwas verdreht und ich habe an Höhe verloren.» Letztlich fehlten als 36. vier Punkte für den Finaldurchgang.

Der kleine Fehler als treuer Begleiter bei Deschwandens Sprüngen

Kleine Schritte nach oben verzeichneten Killian Peier und Dominik Peter. Während der WM-Dritte von 2019 von einem «anständigen» Versuch sprach und darauf verwies, dass er mit erst 35 Trainingssprüngen in den Beinen vorerst weiter an den Automatismen arbeiten müsse, zeigte sich der 21-jährige Peter zufrieden und spürte eine klare persönliche Steigerung. «Ich muss auch mit kleinen Schritten zufrieden sein», sagte Peter mit Blick auf die Resultattafel.

Der 50. Platz war es in der Qualifikation, Rang 44 mit 119,5 m beim ersten der beiden Weltcupspringen. Killian Peier landete nach 123 m, was zu Platz 42 reichte. Damit holte beim Heimspringen zum ersten Mal seit 2002 kein Schweizer Athlet Weltcuppunkte.

Der Schweizer Cheftrainer Ronny Hornschuh erkannte ebenfalls positive Schritte bei Peier und Peter. «Doch wir müssen weiter Geduld haben und diese Schritte festigen», so der Deutsche. Die eine oder andere Falte auf die Stirn zaubert ihm hingegen Gregor Deschwanden, immerhin blickt der Innerschweizer auf die beste Sommersaison der Karriere zurück. «Bei Gregor schleicht sich beinahe in jedem Sprung irgendwo ein kleiner Fehler ein. Bisher konnte er sein normales Potenzial nie richtig abrufen. Und das macht es dann punkto Selbstvertrauen auch nicht einfacher.»