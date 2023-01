Der Eiskönig von Kitzbühel: Daniel Yule gewinnt den Slalom

Slalom Der Eiskönig von Kitzbühel: Wie Daniel Yule mit dem Sieg das eigene Gefühl bestätigte Daniel Yule gewinnt zum zweiten Mal nach 2020 den Slalom auf dem Ganslernhang. Und er ist erleichtert, dass er auf seiner bevorzugten Unterlage zum Siegen zurückkehrte. Martin Probst Jetzt kommentieren 22.01.2023, 17.07 Uhr

Daniel Yule mit der goldenen Gams für den Kitzbühelsieger. Jean-Christophe Bott / EPA

Ein wenig habe er sich selbst unter Druck gesetzt, sagte Daniel Yule: «Ich kann ja nicht immer behaupten, der weiche Schnee liege mir nicht und dann, wenn es endlich mal wieder eisig ist, nicht liefern.»

Die Sorgen entpuppten sich als unbegründet. Yule hat ge­liefert. Und wie: Zum zweiten Mal nach 2020 gewann er den Slalom in Kitzbühel, an jenem Hang, der ihm besonders liegt und wo er 2018 als Dritter zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Weltcuppodest fuhr. Es war der Auftakt in zwei erfolgreiche Jahre. In den beiden Folgesaisons siegte der Sohn britischer Eltern viermal, fuhr insgesamt achtmal auf das Podest – und wurde der Leader eines starken Schweizer Slalomteams.

Doch dann kam Bruch. Die Saison 2020/21 verlief gar nicht nach Wunsch. Zweimal wurde Yule Siebter und war sonst meist ungewohnt weit hinten in den Ranglisten klassiert. Und als er dann auch die vergangene Saison trotz zwei Podestplatzierungen unter den eigenen Erwartungen abschloss, vergrösserten sich die Zweifel.

Zwar startete Yule gut in diesen Winter und siegte kurz vor Weihnachten in Madonna di Campiglio. Doch dann blieb die Bestätigung des Erfolgs erneut aus. In Garmisch wurde er Vierter, dann in Adelboden und Wengen nur Elfter. «Und einige haben sich vielleicht gedacht, der Sieg in Madonna sei Zufall gewesen», sagt der 29-jährige Walliser.

Ein britischer Doppelsieg und grosse Erleichterung

Yule aber spürte, dass dies nicht stimmt. Dass er sich besser und bereiter fühlt als in den zwei vergangenen Saisons, die er im Rückblick als äusserst schwierig bezeichnet. Umso grösser sei die Erleichterung, dass der Sieg in Kitzbühel nun die Bestätigung brachte. Yule verwies den Briten Dave Ryding und den Norweger Lucas Braathen auf die Plätze zwei und drei. Besonders der «britische» Doppelsieg, hat doch auch er Wurzeln im Königreich, freute Yule.

Doch damit nochmals zurück zu seinen Befürchtungen vor dem Rennen. Zu Beginn des Jahres war es viel warm und mit den Rennen in Garmisch, Adel­boden und Wengen fielen gleich drei Slaloms in diese Periode. Yule, der gerne vereiste Pisten vorfindet, tat sich schwer und haderte mit den Bedingungen. Umso erfreuter nahm er den Temperaturrückgang in den vergangenen Tagen zur Kenntnis und nutzte die Unterlage gan nach seinem Gusto schliesslich zum Sieg.

Loïc Meillard, der zuletzt in Wengen Zweiter wurde, belegte in Kitzbühel den sechsten Rang. Ramon Zenhäusern machte als Siebter einen weiteren Schritt zurück in Richtung Weltspitze. Zu einem Podestplatz fehlten ihm nur gerade 17 Hundertstel und Meillard sogar nur 12. Ebenfalls Weltcuppunkte sammelte Sandro Simonet auf Rang 15. Die grosse Geschichte aber schrieb Daniel Yule, der zum Kitzbühel-König wurde.

