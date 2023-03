Slalom in Soldeu: Vlhova gewinnt – Holdener wird Fünfte

Slalom in Soldeu Petra Vlhova verteidigt den Vorsprung – Wendy Holdener wird Fünfte Petra Vlhova gewinnt den letzten Slalom der Saison. Wendy Holdener wird Fünfte und verteidigt den 2. Platz in der Disziplinenwertung. 18.03.2023, 14.08 Uhr

Wendy Holdener verteidigt den zweiten Rang im Slalom-Weltcup. Die 29-jährige Schwyzerin landet in Soldeu auf dem 5. Rang. Alessandro Trovati / AP

Wendy Holdener hat beim letzten Weltcup-Slalom der Saison einen Podestplatz deutlich verpasst. Die 29-jährige Schwyzerin wurde in einem Rennen, in der sich die Bedingungen ständig änderten, Fünfte. Der Sieg ging an die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova.