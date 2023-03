Slalom Soldeu: Daniel Yule greift nach kleiner Kristallkugel

Slalom in Soldeu Ramon Zenhäusern greift in Soldeu nach dem Sieg– Daniel Yule verliert viel Zeit Ramon Zenhäusern greift im Slalom beim Weltcup-Final in Soldeu nach seinem zweiten Saisonsieg. Der Walliser fährt im ersten Lauf Bestzeit. 19.03.2023, 11.16 Uhr

Ramon Zenhäusern führt nach dem 1. Slalom-Lauf von Soldeu. Jean-Christophe Bott / EPA

Zenhäusern, vor der Weltmeisterschaft Sieger des Slaloms in Chamonix, führt das Klassement mit 26 Hundertsteln Vorsprung vor dem in der Slalom-Wertung vorne liegenden Norweger Lucas Braathen an. Hinter dem Österreicher Fabio Gstrein reihten sich Braathens Landsleute Timon Haugan und Henrik Kristoffersen ein.