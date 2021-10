FC Luzern FCL-Publikumsliebling Pascal Schürpf schwärmt: «So laut sangen die Fans meinen Namen lange nicht mehr» Seit dem Comeback von Pascal Schürpf spielt der FC Luzern erfolgreich: Am Sonntag (16.30 Uhr) auswärts gegen den FC Lausanne-Sport braucht das Team aber wieder drei Punkte. Stimmungsmacher Schürpf sagt, was für ihn eine funktionierende, erfolgreiche Mannschaft ausmacht. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.10.2021, 19.34 Uhr

Beschwerdefreier Pascal Schürpf (Mitte) im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27.Oktober 2021)

Pascal Schürpf ist schon mehrere Tage im Dauerhoch. «Ich hatte grosse Freude, gegen St. Gallen wieder zu spielen. Vor grosser Kulisse und es war umso schöner, beim ersten Saisonsieg auf den Platz zurückzukehren», schwärmt der 32-jährige Offensivmann vom 2:0-Erfolg über die Ostschweizer am letzten Sonntag in der Swisspor-Arena.

Fast 11'000 Zuschauer kamen ins Stadion. Bei der Einwechslung des Baslers sangen die Anhänger in der Kurve «Pasci Schürpf, Pasci, Pasci Schürpf» – ein längst bekanntes FCL-Lied mit dem Refrain des Achtzigerjahre-Discohits «Give it up» von KC & The Sunshine Band. «Als ich an der Seitenlinie auf meinen Einsatz wartete, habe ich die Fans wirklich wahrgenommen, so laut sangen sie meinen Namen lange nicht mehr.» Und der Ex-FCB-Profi betont:

«Es ist für mich ein Zeichen des Vertrauens, das sie in mich haben. Mir bedeutet das sehr viel, die Fans spüren, wie wichtig mir der FCL ist. In dieser Stadt fühle ich mich zu Hause.»

Fester Platz in der Geschichte des Vereins

Bei der Ankunft im Februar 2017 noch vor dem ersten Einsatz als Transferflop verschrien, hat Schürpf während bald fünf Jahren in Luzern Leistungen gezeigt, mit denen er sich einen festen Platz im Geschichtsbuch des Klubs verdient. 46 Tore und 37 Assists in 155 Pflichtspielen sind das eine. Mindestens ebenso wichtig ist sein Kampfgeist, die Mentalität, niemals aufzugeben. Davon profitiert die ganze Mannschaft. Pascal Schürpf ist ein stets positiver Anführer. Mit Typen wie ihm und dem immer noch verletzten Torhüter Marius Müller gewinnt man Pokale. Schürpf und Müller zählen zweifellos zu den grossen Figuren des Luzerner Cupsiegs 2021.

Angreifer Pascal Schürpf und Torhüter Marius Müller hatten grossen Anteil am Cupsieg des FCL. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 24. Mai 2021)

Der ganze Klub und die Anhängerschaft hatten während dreier Monate sehnsüchtig auf die Rückkehr des Teamleaders gewartet. Darum überraschte der tolle Empfang kaum. Er selber hatte alles getan, um das geschwollene linke Knie, in dem sich in einem Knochen Wasser gebildet hatte, wieder gesund und einsatzfähig zu machen. Ein Schlag im Startspiel gegen YB (3:4) stand am Ursprung der Blessur. Schürpf hatte gemäss eigener Aussage nach Methoden geforscht, um Heilungschancen zu haben.

«Zuerst plagten mich Zweifel, ob das Knie überhaupt richtig therapiert werden kann.»

Vitamine und Medikamente nahm er ein, Laser- und Ultraschallgeräte organisierte er sich. «Inzwischen könnte ich zu Hause eine Praxis auftun», erzählt er lächelnd. Geld und Zeit investiert er in seinen Körper – «ich bin mir dafür nicht zu schade, gerade in meinem Alter lebe ich 24 Stunden für den Fussball.» Das war allerdings nicht immer der Fall: Erst nach einem Knorpelschaden in der Zeit beim FC Vaduz verstand er, wie wichtig die Körperpflege für einen Profi ist.

Mit positiver Atmosphäre erfolgreiche Einheit bilden

Nicht nur diese Einstellung versucht er den jüngeren Mitspielern zu vermitteln, Schürpf ist zudem Stimmungsmacher im Team. Er sagt:

«Es gehört für mich dazu, die etwas ruhigeren Spieler aus der Reserve zu locken. Fragt man in der Mannschaft nach, nerven sich wohl manche darüber.»

Moment des Comebacks nach dreimonatiger Verletzungspause:

Pascal Schürpf (Nr. 11) kommt am vergangenen Sonntag für Ibrahima Ndiaye ins Spiel gegen St. Gallen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Mai 2021)

Ausserdem erklärt Schürpf: «Mein Ziel ist es, dass sich jeder wohlfühlt. Das Zwischenmenschliche ist mir wichtig, die verschiedenen Kulturen im Team faszinieren mich.» Und aus Erfahrung weiss er: «Eine Einheit zu bilden, ermöglicht Erfolg – so war’s beim Cupsieg.»

Seinen Eltern ist er dankbar, «pushten sie mich zur Matura, so stehen mir alle Wege offen.» So könnte sich Schürpf, dessen Vertrag bis 2023 läuft, vorstellen, später als Sportlehrer mit Jugendlichen zu arbeiten.

Im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen (2:0-Erfolg) spielte Schürpf erneut über 20 Minuten.

«Mein Knie hält – die Siege verbesserten die Stimmung klar. Ich bin überzeugt, dass wir in Lausanne erfolgreich sein können.»

Zeigt Pascal Schürpf auch in dieser Saison den Weg in Richtung Wankdorf zum Cupfinal? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27.Oktober 2021)

Am Sonntagmuss muss der achtplatzierte FC Luzern mit einem gesunden Schürpf das Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport besiegen.

Sieg zum Geburtstag des Trainers? Fabio Celestini feiert am Sonntag seinen 46. Geburtstag. Gleichentags spielt der FC Luzern auswärts gegen seinen Heimatverein FC Lausanne-Sport. Was wünscht sich der frühere Nationalspieler von seiner Mannschaft? «Einen Sieg», antwortet der FCL-Coach und ehemalige Trainer von Lausanne-Sport. Das wäre dann der zweite Vollerfolg in der Liga hintereinander und insgesamt der dritte Pflichtspielsieg in Serie. Damit würde sich Celestini am Sonntagabend mit seinem Team erstmals in dieser Saison in einer ziemlich entspannten Situation befinden. So könnte der Coach sein Wiegenfest zufrieden ausklingen lassen. Positiv gestimmt stellt Celestini am Freitag fest: «Derzeit gilt die Maxime, füreinander kämpfen und die Spiele gewinnen.»