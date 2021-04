Coronapandemie 34 Prozent beklagen einen Mitgliederrückgang: So steht es um die Luzerner Sportvereine Eine Umfrage der IG Sport Luzern ergibt teilweise überraschende Ergebnisse. Die Vereine wollen, dass sich die Interessengemeinschaft für Lockerungen einsetzt. Stephan Santschi 19.04.2021, 17.50 Uhr

Die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie treffen den Amateursport schwer: So etwa sind 1.-Liga-Spiele im Fussball wie hier zwischen Buochs und Schötz nach wie vor nicht erlaubt.

Bild: Pius Amrein

«Hallo Bundesrat. Mein Name ist Röfe, ich bin achtjährig und spiele Fussball beim FC Entlebuch.» So beginnt eine Textnachricht, die aktuell in der Zentralschweiz kursiert und für Schmunzeln, aber auch Stirnrunzeln sorgt. Röfe ist ein fiktiver Junge, der am Wochenende ein Turnier im über 80 Kilometer entfernten Muotathal hat. «Da keine Zuschauer dabei sein dürfen, müssen auch meine Eltern zu Hause bleiben. Muss ich jetzt ins Muotathal laufen? Oder habt ihr uns beim Entscheid mit den 100 Zuschauern, die bei den Profis wieder erlaubt sind, einfach vergessen?», fragt Röfe und er fügt an: «Ich bitte um eine Antwort bis Freitagmittag, damit ich mich sonst früh genug auf den Weg ins Muotathal machen kann.»

Angesprochen ist der Entscheid des Bundesrats, der seit Montag in Ligen mit professionellem und semiprofessionellem Spielbetrieb wieder maximal 100 Zuschauer ermöglicht, Juniorenspiele aber weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen lässt. «Das ist nicht zu Ende gedacht und deshalb sehr frustrierend», sagt Urs Dickerhof, Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands (IFV). Er hält fest:

«Fussball ist in der Schweiz der Sport mit den meisten Mitgliedern. Zwei Drittel davon zählen zum U20-Bereich, und davon ist ein Drittel jünger als zwölfjährig.»

Viele seien noch nicht selbstständig, Jüngere könnten sich nicht einmal die Schuhe binden. «Hier unterstützen die Eltern auch den Spielbetrieb.»

Feedback zu Finanzen erstaunt

Generell kam der Fussball bei den Lockerungen des Bundesrats am letzten Mittwoch eher schlecht weg. Im Amateursport der Aktiven (1. Liga abwärts) hat sich nichts verändert, Körperkontakt ist in den Trainings weiterhin untersagt – und damit auch die Fortsetzung der Meisterschaften. Wie und in welcher Form der Spielbetrieb weitergeführt werden kann, bleibt damit weiterhin ungewiss. «Wir hoffen, dass wir Ende April wieder Informationen vom Bundesrat erhalten und danach wenigstens noch die Vorrunden beenden können, um die Saisons zu werten», erklärt Dickerhof.

Urs Dickerhof, Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbandes und der IG Sport Luzern. Bild: Jakob Ineichen

Der 67-jährige Emmer ist neben seinem Engagement im IFV auch Präsident der IG Sport Luzern, die sich für die Interessen des Luzerner Sports einsetzt. In dieser Funktion gab er vor kurzem eine Umfrage bei den rund 1400 Sportvereinen im Kanton in Auftrag. «Wir wollten wissen, in welchem Zustand sich unsere Szene wegen Corona befindet und ob von uns erwartet wird, dass wir uns bei der Politik für weitere Lockerungen einsetzen.»

Rund 300 Vereine, also etwas mehr als 20 Prozent, haben die neun Fragen beantwortet. «Das ist kein schlechtes und kein überragendes Feedback, doch etwa das, was wir erwartet haben», sagt Dickerhof. Die Antworten bringen dabei Überraschendes zu Tage. So sagten 80 Prozent der Klubs, dass es ihnen gut gehe, dass sie finanziell gerade so über die Runden kämen. Nur 20 Prozent hielten fest, dass es nicht rosig aussehe, wenn es nicht bald Lockerungen gäbe. Auch wenn die Fragestellung etwas differenzierter hätte ausfallen können, zieht Dickerhof den Schluss: «Das Vereinsleben funktioniert, das ist ein sehr gutes Zeichen.»

Bemerkenswert ist auch: 78 beziehungsweise 72 Prozent der Klubs melden, dass sie genug Funktionäre und Trainer haben. «Corona hat darauf nicht den negativen Einfluss gehabt, den man hätte erwarten können.» Weniger positiv gestalteten sich die Rückmeldungen zu den Mitgliederzahlen. Rund ein Drittel gab an, dass man einen Rückgang zu verzeichnen habe. Dickerhof: «Bereits in der Vergangenheit hat die Individualisierung den Vereinen geschadet. Diese Entwicklung hat durch den Lockdown zusätzliches Benzin erhalten.»

IG Sport Luzern lanciert Werbekampagne

Zusammen mit Radio Pilatus lanciert die IG Sport Luzern nun eine Werbekampagne. Spezielle Geschichten aus den Klubs, Quiz über die regionale Sportgeschichte, Inserate, Spots und Kurzfilme sollen die Menschen dazu animieren, ihren Vereinen treu zu bleiben. «Wir zeigen auf, dass es in vielen Sportarten wieder losgehen kann», sagt Dickerhof. «Dabei setzen wir uns auch für die Prävention ein und empfehlen, nicht von null auf hundert durchzustarten.»

Und dann will sich der ehemalige Luzerner Kantonsrat (SVP) bei den Behörden für weitere Lockerungen einsetzen, wie es 81 Prozent der Vereine in der Umfrage wünschten. Vor allem jene Sportarten, die auf Körperkontakt ausgelegt sind, brauchen eine verstärkte Lobby. «Dabei geht es in erster Linie gar nicht um die Wettkämpfe. Eine Mehrheit treibt vor allem wegen dem Training und dem gesellschaftlichen Aspekt Sport.»