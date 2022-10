Gut-Behrami vor dem Rennen in Sölden: «Siege helfen zu vergessen»

Sölden Gut-Behrami vor dem Saisonstart: «Ein Sieg hilft zu vergessen, wie oft man geweint und auf die Zähne gebissen hat» Lara Gut-Behrami ist ihre gesundheitlichen Probleme los. Das macht sie fast automatisch zu einer Favoritin, wenn am Samstag in Sölden die neue Weltcup-Saison mit einem Riesenslalom der Frauen startet. Martin Probst Jetzt kommentieren 21.10.2022, 17.00 Uhr

Lara Gut-Behrami blickt zuversichtlich auf die neue Saison. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Aufgereiht stehen sie da. Olympiasiegerinnen, Gesamtweltcup-Gewinner, Weltmeister. Manche allein an einem Stehtisch, manche zu zweit. Die Dichte an Skistars in einem Raum ist selten grösser, als wenn Head zum Gespräch mit seinen Athletinnen und Athleten vor der Saison einlädt.

Lara Gut-Behrami steht ganz links aussen allein an einem Tisch. Damit aber erst gar nicht ein falsches Bild entsteht: Verstecken will sie sich nicht. Die 31-Jährige hat gelernt, solche Termine souverän zu meistern. Sie nimmt sich Zeit, spricht erst Deutsch, dann Italienisch und Französisch.

Um den Hals trät Gut-Behrami eine Kette, daran glänzt und funkelt ein mit Diamanten besetzter Schneekristall. Fast so, als würde sie damit sagen: Seht her, wie sehr ich mich auf die neue Saison, auf den Winter freue.

Als Halskette trägt Lara Gut-Behrami einen Schneekristall. Fast so, als würde sie sagen: Seht her, wie sehr ich mich auf den Winter freue. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Als sie 20 Prozent weniger Luft bekam

Dieses Gefühl des Glücks, zu tun, was sie eigentlich so gerne macht, wurde in Gut-Behramis Karriere schon einige Male strapaziert. Es gab Zeiten, da hatte es den Anschein, lange werde sie das nicht mehr machen. Heute sagt sie: «Die Freude darüber, besser zu werden und gesund zu sein, gibt mir Lockerheit. Ich bin entspannt. Wir mussten nicht x Probleme lösen.»

Anders war das im vergangenen Winter, als sich Gut-Behrami immer wieder gesundheitlich nicht in der Lage fühlte, Rennen zu fahren. Warum sie erschöpft war, wusste sie nicht. Die Zweifel und Unsicherheit quälten sie, Gedanken an einen Rücktritt, sie waren damals nicht mehr weit weg.

Nach der Saison wurde das Rätsel allerdings gelöst. Bei genaueren Untersuchungen wurden ein Lungeninfekt und eine Viruserkrankung festgestellt, deren Symptome dem Pfeiffer’schen Drüsenfieber ähneln. Bis zu 20 Prozent weniger Luft konnten Gut-Behramis Lungen aufnehmen. Hinzu kamen regelmässig Erschöpfungszustände. Eigentlich unglaublich, dass sie in Peking trotzdem Olympiasiegerin im Super-G wurde, Bronze im Riesenslalom gewann und im Weltcup fünfmal auf dem Podest stand.

Olympiagold: In Peking gewann Lara Gut-Behrami den Super-G. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Plötzlich sind sogar die Olympischen Spiele 2026 ein Thema

Wie schwierig die vergangene Saison für Gut-Behrami war, zeigt sich exemplarisch an der Disziplin Riesenslalom, die sie selbst als Basis für alles andere bezeichnet. Zwar fuhr die Tessinerin beim Saisonauftakt in Sölden auf Rang zwei. Danach konnte sie gesundheitsbedingt aber nur noch zwei der acht verbleibenden Weltcup-Riesenslaloms des Winters bestreiten.

Ob die immer wiederkehrenden Probleme die Folge einer Corona-Erkrankung waren, die Gut-Behrami zu Beginn des Winters durchmachte, oder sogar eine Form von Long Covid, ist ungewiss. Der Lungeninfekt und die Viruserkrankung wurden mit Cortison behandelt. Bis im Juli waren die Probleme verschwunden. Einen Teil der Saisonvorbereitung verpasste sie.

Gut-Behrami selbst ist vor allem froh, wieder gesund zu sein. Plötzlich kann sie es sich wieder vorstellen, vielleicht auch noch die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d’Ampezzo zu bestreiten. Sie sagt: «Ein Sieg hilft zu vergessen, wie oft man geweint hat, wie oft man auf die Zähne beissen musste.» Dass sie wieder beschwerdefrei ist, fühlt sich für sie genauso an.

Die berühmteste aller Sportlerfloskeln

Dass Gut-Behrami aufgrund der guten Voraussetzungen da und dort schon wieder als Gesamtweltcup-Gewinnerin gehandelt wird, lächelt sie weg, sagt stattdessen: «Man kann in Sölden beim zweiten Tor ausscheiden und am Ende der Saison eine Kristallkugel gewinnen. Man kann aber auch in Sölden gewinnen und dann im Rest der Saison nie mehr auf dem Podest stehen.» Es ist ihre Art, die bei Sportlerinnen und Sportlern so beliebte Floskel, wir nehmen Spiel für Spiel, Rennen für Rennen, zu umschreiben.

Die Rolle als Mitfavoritin in Sölden wird Gut-Behrami allerdings nicht los. Zum 14. Mal geht sie auf dem Rettenbachgletscher an den Start, hat hier schon «sehr schöne, aber auch sehr schlechte Rennen erlebt». Zweimal hat Gut-Behrami den Auftakt gewonnen: 2013 und 2016. Vor einem Jahr wurde sie Zweite. Sie selbst sagt, egal wie es ausgehe: «Irgendwann hat man eine gewisse Erfahrung, tendiert nicht mehr dazu, sich gleich zu verkopfen.»

Diese Lockerheit, die sie auch ausstrahlt, macht Gut-Behrami erst recht zu einer Favoritin. In Sölden – aber auch im weiteren Verlauf der Saison.

