Winteruniversiade: Delegationsleitende in der Host City Luzern

Winteruniversiade Sogar ein Kanadier ist von den Schweizer Bergen begeistert In drei Monaten findet die Winteruniversiade in der Zentralschweiz statt. Die teilnehmenden Nationen nahmen einen Augenschein vor Ort. Jule Seifert Jetzt kommentieren 11.09.2021, 17.00 Uhr

Die Organisatoren der Winteruniversiade haben in dieser Woche die Delegationsleitenden der teilnehmenden Nationen sowie den internationalen Hochschulsportverband (Fisu) in der Zentralschweiz empfangen. Das Treffen hatte zum Ziel, alle Parteien bestmöglich auf den grössten Multisportevent im Winter nach Olympia vorzubereiten.

Eine Woche lang besuchten die Teilnehmer die acht Wettkampfstätten in der Zentralschweiz und im Bündnerland. Zudem wurde mit Präsentationen und Fragerunden ein detaillierter Überblick über den Ablauf der Universiade vom 11. bis 21. Dezember gegeben.

Am Freitag wurde die Host City Luzern besichtigt: die Hotels für die Unterbringung, die «Dining Hall» in der Messehalle auf der Allmend und der Universiade-Park auf dem Europaplatz, wo neben den Medaillenzeremonien auch für die Öffentlichkeit einiges geboten werden soll. Geklärt wurde ausserdem, wo sich die Athleten und Athletinnen akkreditieren oder die Techniker die Ski wachsen können. Ebenfalls wurde das regionale Eiszentrum in der Stadt Luzern, in der die Wettkämpfe im Eisschnelllauf und Eiskunstlauf ausgetragen werden, angeschaut. Wo sind die Umkleidekabinen, wo können sich die Sportlerinnen und Sportler aufwärmen und wo sitzt die Jury? Alle Örtlichkeiten wurden gezeigt, um möglichst keine Fragen offen zu lassen.

Langlauf-Begeisterung in Thailand

Vertreter aus 25 Nationen nahmen die Gelegenheit war, sich vor Ort zu informieren. Die Freude, dass die Veranstaltung trotz Pandemie stattfinden kann, ist gross. Die Teilnehmenden sind begeistert von der Zentralschweiz und sehr zufrieden mit der Organisation.

Für Boonchan Chanloung aus Thailand werden es die zweiten University Games. Bild: PD

Dass das Motto der Universiade «Welcome Home» nicht nur gesagt, sondern gelebt wird, konnte Boonchan Chanloung, der thailändische Delegationenleiter bestätigen. Er ist beeindruckt von der Schweiz: «Es ist so friedlich und wunderschön. Die Organisation ist perfekt, ich fühle mich sehr willkommen.» Mit einem Athleten und vier weiteren Personen gehört Thailand zu der kleinsten Delegation. Zum zweiten Mal wird das Land an einer Winteruniversiade teilnehmen. Die Idee entstand, da Chanloung mit seiner Familie in Italien lebt und die Kinder Langlauf betreiben.

Mittlerweile gebe es auch einige Langlauf-Fans in Thailand. «Über 300 Kinder trainieren auf Rollski. Mit einem gewissen Talent ist es durchaus möglich, dass sie auch im Schnee trainieren dürfen und an internationalen Wettkämpfen teilnehmen», erzählte er.

«Wir sind die Fisu-Familie»

Der Kanadier Ben Matchett freut sich auf die Universiade im Dezember. Bild: PD

Das kanadische Team gehört zu den grössten Delegationen, über 160 Kanadier werden nach Luzern reisen. Der weite Weg aus Calgary für die Informationsveranstaltung hat sich auch für Ben Matchett gelohnt. «Obwohl ich auch in den Bergen aufgewachsen bin, muss ich sagen, dass die Landschaft hier atemberaubend ist», sagte er. «Wir freuen uns, mit unseren Athleten hierherkommen zu dürfen.» Alle organisatorischen und sportlichen Fragen seien geklärt, erzählte er. Die einzige Unsicherheit bleibe die Corona-Situation. Über den Entscheid der Fisu und des OKs nur Geimpfte teilnehmen zu lassen, sei er froh.

«Das Organisieren eines so grossen Events ist ein schwieriges Unterfangen, doch das OK macht einen fantastischen Job.»

Jules Vereecken vor dem KKL. Bild: PD

Jules Vereecken aus den Niederlanden freute sich nach langer Pause, seine Kollegen wiederzusehen: «Wir sind die Fisu-Familie», sagte er lachend. «Wir kommen zwar aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen, haben aber Gemeinsamkeiten: der Sport und die Studenten.»



Geschäftsführer Urs Hunkeler im Eiszentrum Luzern Bild: PD

Für Winteruniversiade-Geschäftsführer Urs Hunkeler war die Woche ein gelungener Testdurchlauf für den Dezember. «Akkreditierungen, Transport, Unterkunft und Verpflegung konnten im Kleinen geprobt werden. Die Venues sind parat und haben sich bestens präsentiert», sagte er.

«Die Erleichterung ist gross. Wir freuen uns jetzt aufs Umsetzen und Durchführen.»

