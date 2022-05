Ukrainerin nimmt an Luzerner Stadtlauf 2022 teil

Solidarität Die junge Ukrainerin Olia flüchtete vor dem Krieg – und startete mit ihrer Gastfamilie am Luzerner Stadtlauf Olia, eine 18-jährige Psychologiestudentin aus der Nähe von Lemberg, findet in Luzern Unterschlupf. Nun hat sie am Stadtlauf teilgenommen. Peter Birrer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 14.36 Uhr

Mit Olia als Gast aus der Ukraine ist die Familie Willisegger aus Luzern erstmals zu fünft am Familienlauf in der Altstadt unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022)

Den 30. April 2022 haben sich die Williseggers seit langem reserviert. Quasi vor der Haustür gemeinsam einen Lauf zu bestreiten, das ist für Jasmin und Jonas mit ihren Kindern Tobias (9) und Rahel (7) keine Anstrengung, sondern ein Vergnügen. Aber diesmal starten sie nicht zu viert, sondern zu fünft - weil die Familie vor fünf Wochen Zuwachs erhalten hat. Olia heisst die junge Frau, die aus der Ukraine geflüchtet ist.

Als am 24. Februar der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland losgeht, sagt sich das Ehepaar Willisegger sofort: «Wir wollen Menschen, die in Not sind, unsere Hilfe anbieten.» Und Hilfe anbieten heisst in diesem Fall: jemanden aufnehmen. Die Wohnverhältnisse lassen das zu, ein Zimmer steht ohnehin frei. Jasmin Willisegger, Sekundarlehrerin in Nottwil, und ihr Mann Jonas, Professor an der Hochschule Luzern, gehen aktiv vor - und ihr Angebot wird dankend angenommen: Olia, eine 18-jährige Psychologiestudentin aus der Nähe der westukrainischen Universitätsstadt Lemberg, findet in Luzern Unterschlupf.

Täglich in Kontakt mit ihrer Familie

Sie ist nun in Sicherheit, aber auch in ständiger Sorge. Ihr Vater und der Bruder dürfen die Ukraine nicht verlassen; ihre Mutter, eine Ärztin, hält es für ihre Pflicht, vor Ort zu helfen, wo sie nur kann. Täglich steht Olia mit ihnen in Kontakt per Video-Telefonie, ständig ist sie gedanklich bei ihnen. Erst recht, wenn eine App auf ihrem Handy vor dem nächsten Luftangriff warnt und sie nicht weiss, ob ihre Familie bedroht ist. Der schreckliche Krieg wühlt sie emotional auf, und auch die Gastfamilie leidet mit ihr.

Aber Olia ist bemüht darum, ihren Weg zu gehen und ihre Ausbildung in der Ferne fortzusetzen. Sie absolviert Online-Unterricht der Universität Lemberg, besucht nun auch an der Hochschule Luzern Vorlesungen sowie Seminare und verbessert in Kursen laufend ihre Deutschkenntnisse. Jasmin Willisegger ist beeindruckt, wie Olia ihre Situation meistert, wie sie oft bis tief in die Nacht mit Lernen beschäftigt ist und wie dankbar sie sich zeigt, diese Chance erhalten zu haben. In Anlehnung an ein Sprichwort sagt die Luzernerin: «Olia wartet nicht, bis der Sturm vorbei ist, sondern hat gelernt, im Regen zu tanzen.» Und: «Sie ist für uns ein Vorbild.»

Wichtige Aufgabe an der Schule Nottwil

Für die Kinder ist Olia so etwas wie die grosse Schwester, die den Alltag der Familie bereichert. Manchmal bereitet sie auch Spezialitäten aus der Ukraine zu, Teigtaschen etwa nach dem Rezept ihrer Grossmutter. Ihre Tage sind ausgefüllt: Sie lernt, sie macht Sport - und zwischendurch begleitet sie Jasmin Willisegger freiwillig an die Schule Nottwil. Dort unterstützt sie Lehrpersonen, in deren Klassen junge Menschen aus der Ukraine integriert sind. Olia hilft, wo Hilfe benötigt wird.

Die Familie Willisegger mit Olia (Mitte). Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022)

Wie lange sie in Luzern bleiben wird, weiss sie nicht. Klar ist aber, dass sie in ihre Heimat zurückkehren und mithelfen will, «unser Land wieder aufzubauen», so sagt sie das. Denn: «Fast überall ist es gut, aber zu Hause ist es am besten.» Das Zimmer im Hause Willisegger darf sie behalten, solange sie möchte. «Was in der Ukraine passiert, was mit Menschen wie Olia passiert, das verdeutlicht einmal mehr, was für ein Glück es ist, in der Schweiz leben zu dürfen», sagt Jasmin Willisegger, die inzwischen angefangen hat, Ukrainisch zu lernen.

Der Sport ist ein willkommener Ausgleich

Zu fünft statt bisher zu viert unternimmt die Familie vieles gemeinsam in der Freizeit. Dazu gehört auch die Teilnahme am Stadtlauf. Für Olia, die in der Ukraine Basketball gespielt hat, ist der Sport ein willkommener Ausgleich zum Studium. Darum wollte sie am Samstag unbedingt dabei sein.

Die 1,5 Kilometer bringt sportliche junge Frau mühelos hinter sich, gut sieben Minuten ist sie mit Jonas und Tobias Willisegger unterwegs, dahinter folgen Jasmin in und Tochter Rahel. Olia ist angetan von der schönen Stimmung, von der Umgebung, und ihr ist etwas ein besonderes Anliegen: «Ich bin dankbar, dass es so gute Leute in meinem Leben gibt, und diejenigen, die ich vor ein paar Wochen überhaupt nicht kannte, sind jetzt die Menschen, die mir am nächsten stehen.»

