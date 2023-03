Dopingopfer und nicht Täter? Mathias Flückiger spricht erstmals

Spektakulärer Dopingfall Erster Auftritt seit Dopingsperre: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Mountainbiker Mathias Flückiger Der 34-jährige Sportler erklärt sich am Donnerstag erstmals an einer Pressekonferenz zum Dopingfall. Was ist zu erwarten und worüber wird Flückiger im Detail sprechen? Wir geben Antworten auf die brennendsten Fragen. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.00 Uhr

Mathias Flückiger wartet bei seinem Comeback-Rennen in Banyoles (Spanien) am vergangenen Sonntag auf den Startschuss. Keystone

Die Geschichte des Dopingtests von Mathias Flückiger nahm einen von A bis Z unglücklichen Verlauf. Anlässlich einer Wettkampfkontrolle am 5. Juni 2022 nach seinem Sieg an der Schweizer Meisterschaft wurde in der Probe von Flückiger die minimale Menge von 0,3 Nanogramm pro Milliliter der anabolen Substanz Zeranol nachgewiesen.

Weil es sich dabei um ein sogenanntes Atypical Finding (ATF) und nicht automatisch um eine positive Dopingprobe handelte, veranlasste die Untersuchungsbehörde Swiss Sport Integrity (SSI) zusätzliche Abklärungen. Am 18. August 2022 – einen Tag vor dem geplanten Start an der Europameisterschaft in München – sperrte die SSI den Mountainbiker provisorisch. Am 17. Dezember hob die Disziplinarkammer des Schweizer Sports (DK) die provisorische Sperre wieder auf.

Was gibt es Neues im Fall von Mathias Flückiger?

Am Donnerstag um 10 Uhr gibt der Schweizer Mountainbiker eine Medienkonferenz in Ittigen. Dort will der 34-Jährige über seine persönliche Sicht, aber auch über die juristische und wissenschaftliche Seite des Falls Auskunft geben. Flückiger hat für diese erste persönliche Kommunikation einen symbolträchtigen Ort gewählt: den Sitzungsraum «Fairplay» im Haus des Sports.

Der Oberaargauer wird dort auch verraten, wo er im Verlauf des Monats März erstmals wieder ein Rennen in der Schweiz bestreiten wird. Bereits am Wochenende startete Flückiger im Rahmen seines Trainingslagers an einem international gut besetzten Rennen in Spanien. Er beendete den ersten Wettkampf seit sieben Monaten auf Rang 6.

Um was geht es in dieser Doping-Thematik überhaupt?

Bei einigen anabolen Substanzen hat die Welt-Antidoping-Agentur (Wada) im Sommer 2021 einen sogenannten Schwellenwert (5,0 ng/mL) bestimmt. Damit will sie die Gefahr minimieren, dass getestete Athleten bei einer sehr tiefen Menge dieser verbotenen Mittel im Urin oder Blut – die möglicherweise auf den Verkehr von kontaminiertem Fleisch hindeutet – unverschuldet wegen Dopings gesperrt werden. In einem verpflichtenden Dokument definiert die Wada das genaue Vorgehen bei diesem Szenario.

Im Fall von Mathias Flückiger warf der Beschuldigte der Untersuchungsbehörde vor, nicht diesem Protokoll gefolgt zu sein, insbesondere ihn nicht in die Abklärungen miteinbezogen zu haben. Die DK ist dieser Argumentation gefolgt. Gemäss üblicher Handhabung bei Dopingverfahren in der Schweiz hätte die Verhängung der provisorischen Sperre von Flückiger zudem nicht öffentlich gemacht werden dürfen.

Wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens?

Mit dem Urteil der Disziplinarkammer vom 17. Dezember ist Flückiger wieder startberechtigt, aber noch nicht freigesprochen. Die DK hat Swiss Sport Integrity verpflichtet, die Abklärungen zu wiederholen – unter Einbezug des Athleten. Die beiden Parteien haben sich vor kurzem zu einer Besprechung getroffen und das weitere Vorgehen gemeinsam schriftlich definiert.

Der Ball liegt bei der SSI. Diese hat im runde zwei Optionen: Auf ein ordentliches Verfahren gegen Mathias Flückiger zu verzichten oder bei der DK ein solches zu beantragen. Dieser Entscheid wird in Bälde erwartet. Der Verzicht auf ein Verfahren kann von der Wada und/oder dem Radsportverband beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne angefochten werden.

Welche Fakten sprechen für einen Freispruch für Flückiger?

Neben der Einschätzung von sehr vielen Antidoping-Experten – einige von Ihnen haben sich mit ihrer Skepsis auch direkt bei der Wada gemeldet – und der Erklärung von Flückiger zu einer möglichen Fleischkontamination zweifellos seine negativen Trainingskontrollen sechs Tage vor und fünf Tage nach den Schweizer Meisterschaften. Zudem hat der Sportler eine Haarprobe analysieren lassen, die ein Dopingszenario ebenfalls ausschliesst.

Ist Zeranol im Sport als Dopingmittel überhaupt verbreitet?

Nein. In der Statistik der Wada der letzten 20 Jahre finden sich nur 10 Zeranol-Fälle, davon sind lediglich zwei Fälle bekannt, in denen es zu Dopingsperren kam. Kein Experte kann aussagen, ob Zeranol in Mikrodosierung eine Dopingrelevanz hat. Dieses fehlende Wissen sorgt in der Regel aber auch dafür, dass Sportler die Substanz nicht zu diesem Zweck verwenden.

Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass im vergangenen Jahr in verschiedenen Antidopinglabors eine unerklärbare Häufung von Zeranol-Spuren in Dopingtests festgestellt wurde. Die WADA hat diese Häufung auf Anfrage von CH Media bestätigt. Die Einschätzung eines Laborverantwortlichen sowie die Tatsache, dass mit Ausnahme von Flückiger bisher keine weiteren Sperren wegen Zeranol-Missbrauchs bekannt wurden, sprechen für ein Kontaminations-Szenario.

Was könnte Flückiger umgekehrt belasten?

Swiss Sport Integrity argumentierte beim Entscheid für die provisorische Sperre, anlässlich der Zusatzuntersuchungen «kein entlastendes Szenario gefunden zu haben». Ungeklärt ist insbesondere, wie die Kleinstmenge genau in Flückigers Körper gelangte. Die bei der Kälbermast eingesetzte Substanz Zeranol ist in der Schweiz und der EU seit 1981 verboten und wurde in den vergangenen 20 Jahren in der Schweiz auch bei importiertem Fleisch nie nachgewiesen. Und Flückiger befand sich in den Tagen vor dem verhängnisvollen Test in der Schweiz.