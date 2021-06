3. LIGA, GRUPPE 1 Ibach verliert gegen Seriensieger Hünenberg Hünenberg setzt seine Siegesserie auch gegen Ibach fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet den dritten Vollerfolg in Serie. 12.06.2021, 23.36 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Joël Flaction, der in der 4. Minute für Hünenberg zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Joël Schmidiger für Ibach erfolgreich war. Simon Steiner schoss Ibach in der 40. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 44. Minute (Skumbim Sulejmani). In der 48. Minute war es an Sandro Burkhardt, Hünenberg 3:2 in Führung zu bringen. In der 59. Minute baute Eloy Manuel Aneas Barrios den Vorsprung für Hünenberg auf zwei Tore aus (4:2). Spend Matoshi brachte Ibach in der 61. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sandro Ulrich von Ibach erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Hünenberg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 1.5 Tore pro Partie.

Ibach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Hünenberg. Total liess das Team 25 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Hünenberg nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hünenberg hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Für Hünenberg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Ibach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Ibach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Ibach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Ibach II 4:3 (2:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 4. Joël Flaction 1:0. 39. Joël Schmidiger 1:1. 40. Simon Steiner 1:2. 44. Skumbim Sulejmani 2:2. 48. Sandro Burkhardt 3:2. 59. Eloy Manuel Aneas Barrios 4:2. 61. Spend Matoshi 4:3. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Sebastian Tschupp, Enis Etemi, Sandro Burkhardt, Flamur Loshaj, Vitor Hugo Pereira Matos, Skumbim Sulejmani, Eloy Manuel Aneas Barrios, Jonas Huwyler, Joël Flaction, Ümit Celik. – Ibach: Nando Nussbaumer, Ramon Föhn, Dario Hürlimann, Sandro Ulrich, Kushtrim Bulica, Simon Steiner, Leo Lüönd, Tim Reichlin, Laurin Vogel, Lukas Niederberger, Joël Schmidiger. – Verwarnungen: 44. Sandro Ulrich.

Tabelle: 1. FC Sins 21 Spiele/24 Punkte (37:10). 2. Zug 94 II 21/22 (28:14), 3. FC Baar 1 20/19 (39:13), 4. FC Hünenberg I 22/18 (33:19), 5. SK Root 21/14 (17:18), 6. Olympique Lucerne 20/11 (12:20), 7. FC Muotathal 21/11 (19:23), 8. SC Steinhausen 22/10 (22:29), 9. FC Dietwil 21/7 (17:30), 10. FC Ibach II 22/7 (18:25), 11. Weggiser SC 21/0 (4:45), 12. FC Küssnacht 2 [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2021 23:23 Uhr.