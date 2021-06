3. Liga, Gruppe 1 Kreshnik Nurcaj führt Baar mit drei Toren zum Sieg gegen Olympique Lucerne Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Olympique Lucerne fort. Das 6:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 15.06.2021, 21.45 Uhr

(chm)

Drei seiner Tore schoss Baar in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit. Olympique Lucerne war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 74. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Matchwinner für Baar war Kreshnik Nurcaj, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Baar waren: Fatlum Sylejmani (2 Treffer) und Ronny Mazenauer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Olympique Lucerne war: Alessandro Pompei (1 Treffer).

Bei Olympique Lucerne sah Lamin Dampha (57., 90.) die gelb-rote Karte. Eine gelbe Karte gab es zudem für Sascha Gilli (76.). Eine Verwarnung gab es für Baar, nämlich für Daniel Marquez (59.).

Für Baar bedeutet der Sieg, dass das Team neu mit 22 Punkten auf Rang 2 liegt. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Baar ist es der siebte Sieg in Serie.

Baar spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SK Root (Platz 5). Die Partie findet am 19. Juni statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Olympique Lucerne hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Olympique Lucerne hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Olympique Lucerne auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Zug 94 II. Das Spiel findet am 19. Juni statt (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Baar 1 1:6 (0:3) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 4. Kreshnik Nurcaj 0:1. 33. Kreshnik Nurcaj 0:2. 42. Ronny Mazenauer 0:3. 53. Kreshnik Nurcaj 0:4. 67. Fatlum Sylejmani 0:5. 74. Alessandro Pompei 1:5. 95. Fatlum Sylejmani 1:6. – Olympique Lucerne: Florian Schwizer, Ivo Fuchs, Lamin Dampha, Ardi Bekiri, Alessandro Guida, Edmond Palushi, Dursum Music, Nico Kurth, Antonio Olivadoti, Alen Malanovic, Giorgio Cagliuli. – Baar: Kerim Badertscher, Jack Popple, Marco Zahler, Jon Fritsche, Daniel Dietrich, Fatlum Sylejmani, Florim Mani, Ronny Mazenauer, Kreshnik Nurcaj, Gabriel Can, Daniel Marquez. – Verwarnungen: 57. Lamin Dampha, 59. Daniel Marquez, 76. Sascha Gilli – Ausschluss: 90. Lamin Dampha.

Tabelle: 1. FC Sins 21 Spiele/24 Punkte (37:10). 2. FC Baar 1 21/22 (45:14), 3. Zug 94 II 21/22 (28:14), 4. FC Hünenberg I 22/18 (33:19), 5. SK Root 21/14 (17:18), 6. Olympique Lucerne 21/11 (13:26), 7. FC Muotathal 21/11 (19:23), 8. SC Steinhausen 22/10 (22:29), 9. FC Dietwil 21/7 (17:30), 10. FC Ibach II 22/7 (18:25), 11. Weggiser SC 21/0 (4:45), 12. FC Küssnacht 2 [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.06.2021 21:32 Uhr.