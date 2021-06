3. Liga, Gruppe 3 Zell mit Auswärtserfolg bei Malters Sieg für Zell: Gegen Malters gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 12.06.2021, 23.36 Uhr

André Peter eröffnete in der 43. Minute das Skore, als er für Zell das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Gleichstand stellte Levin Bucheli durch seinen Treffer für Malters in der 47. Minute her. Sandro Mehr brachte Zell 2:1 in Führung (55. Minute). Sandro Mehr war es auch, der in der 70. Minute Zell weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1.

Bei Zell sah Jonas Theiler (57., 92.) die gelb-rote Karte. Eine gelbe Karte sah zudem Lorin Bättig (75.). Bei Malters erhielten Fabian Gloggner (64.) und Dalijan Etemi (80.) je eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Zell den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 20 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2 Toren pro Spiel.

Kellerduell für Zell

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Zell mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Sieben Punkte bedeuten Rang 11. Es macht einen Platz gut. Zell hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zell trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf den letztplatzierten FC Schötz II (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Juni (14.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Für Malters hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Malters hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Malters geht es auswärts gegen FC Sempach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (17. Juni) (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Malters - FC Zell 1:3 (0:1) - Oberei, Malters – Tore: 43. André Peter (Penalty) 0:1.47. Levin Bucheli 1:1. 55. Sandro Mehr 1:2. 70. Sandro Mehr 1:3. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Arsim Selimi, Samuel Furrer, Manuel Gasser, Alessandro Calabrese, Dalijan Etemi, Prenk Marki, Fabian Gloggner, Silvan Ruffieux, Niclas Baumeler. – Zell: Sandro Mehr, Christoph Roth, Roderic Bucher, Lukas Bigler, Alain Burri, Fabian Knupp, André Peter, Kevin Bürli, Severin Häfliger, Jonas Theiler, Marco Roos. – Verwarnungen: 57. Jonas Theiler, 64. Fabian Gloggner, 75. Lorin Bättig, 80. Dalijan Etemi – Ausschluss: 92. Jonas Theiler.

Tabelle: 1. FC Ruswil 20 Spiele/22 Punkte (21:8). 2. FC Dagmersellen 21/20 (21:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 21/18 (26:17), 4. FC Wolhusen 20/17 (19:14), 5. FC Buttisholz 21/16 (14:15), 6. FC Nottwil 21/15 (21:14), 7. SC Reiden 21/13 (15:18), 8. FC Malters 21/11 (23:20), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 21/11 (17:25), 10. FC Sempach 21/8 (9:23), 11. FC Zell 21/7 (20:26), 12. FC Schötz II 21/7 (9:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

