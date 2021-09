Frauen 2. Liga Adligenswil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Nebikon – Siegtreffer durch Julia Küher Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Adligenswil hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Nebikon gewinnt die Mannschaft am Dienstag auswärts 2:1. 21.09.2021, 23.19 Uhr

(chm)

Adligenswil geriet zunächst in Rückstand, als Sonja Bucher in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Nebikon gelang. In der 14. Minute glich Adligenswil jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Julia Küher.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Adligenswil von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Adligenswil folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Team Uri Frauen I. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (26. September) (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

In der Tabelle verliert Nebikon Plätze und zwar von Rang 10 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Für Nebikon ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Nebikon ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Diese Begegnung findet am Sonntag (26. September) statt (13.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Nebikon - FC Adligenswil 1:2 (1:1) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 7. Sonja Bucher 1:0. 14. Julia Küher 1:1. 75. Julia Küher 1:2. – Nebikon: Eliane Graber, Jasmin Häller, Pia Bucher, Ilona Bosoppi, Lia Glanzmann, Sarah Imboden, Sonja Bucher, Angela Tschopp, Janine Zurfluh, Yvonne Birrer, Eveline Sägesser. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Sabine Stalder, Ramona Imhof, Gina Rast, Alina Procacci, Milena Betschart, Matilda Schmidli, Julia Küher, Noelja Bättig, Alexandra Hirsiger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 4 Spiele/12 Punkte (21:2). 2. SK Root 4/12 (16:4), 3. SG Stans-Engelberg 4/12 (13:2), 4. FC Willisau 4/9 (10:7), 5. FC Luzern Frauen 2 3/4 (2:2), 6. Team Region Entlebuch 4/4 (5:13), 7. FC Horw 3/3 (5:15), 8. FC Kickers Luzern 4/3 (6:8), 9. FC Adligenswil 4/3 (5:9), 10. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 11. SC Nebikon 4/1 (5:10), 12. FC Lugano Femminile II 4/1 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2021 23:17 Uhr.