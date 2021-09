3. Liga, Gruppe 2 Adligenswil mit Auswärtserfolg bei Kickers Adligenswil gewinnt am Freitag auswärts gegen Kickers 3:1. 24.09.2021, 23.33 Uhr

Adligenswil ging in der 5. Spielminute durch Dominique Lottenbach in Führung, ehe Kickers in der 57. Minute (Yonas Kidane) der Ausgleich gelang. Luc Zimmermann schoss Adligenswil in der 80. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dario Sieber in der 91. Minute. Er traf zum 3:1 für Adligenswil.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Adligenswil kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kickers für Yonas Kidane (43.), Joachim Berchtold (60.) und Jan Fischer (73.).

Die Offensive von Adligenswil hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 21 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Kickers so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Adligenswil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Elf Punkte bedeuten Rang 5. Adligenswil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Adligenswil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Kickers hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Kickers auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Buochs. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 1:3 (0:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 5. Dominique Lottenbach 0:1. 57. Yonas Kidane (Penalty) 1:1.80. Luc Zimmermann 1:2. 91. Dario Sieber 1:3. – Kickers: Andriu Cavelti, Aurel Glatt, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Leandro Carvalho Lopes, Joachim Berchtold, Jan Fischer, Fabrizio Giuliano, Gazmend Rama, Ivan Maric. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Ivo Lombriser, Reto Mattmann, Mauro Odermatt, Aurelio Marbach, Ben Ochsenbein, Max Rieder, Dominique Lottenbach, Mario Mächler, Raphael Gutzwiller, Luc Zimmermann. – Verwarnungen: 6. Joshua Von Rotz, 28. Max Rieder, 43. Yonas Kidane, 46. Luca Ravarotto, 60. Joachim Berchtold, 72. Ivo Lombriser, 73. Jan Fischer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - SC Buochs 1:0, FC Gunzwil - FC Horw 2:2, FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 1:3

Tabelle: 1. FC Horw 6 Spiele/16 Punkte (24:2). 2. FC Gunzwil 6/13 (14:10), 3. FC Kickers Luzern 6/12 (9:8), 4. FC Malters 6/12 (15:13), 5. FC Adligenswil 6/11 (21:11), 6. SK Root 6/9 (12:14), 7. FC Hergiswil II 6/7 (8:10), 8. FC Ebikon I 5/6 (6:8), 9. SC Buochs 6/6 (11:17), 10. FC Hitzkirch 5/4 (4:11), 11. SC Kriens U23 5/3 (7:11), 12. Olympique Lucerne 5/0 (7:23).

