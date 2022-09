3. Liga, Gruppe 2 - Adligenswil verliert gegen Seriensieger Küssnacht a/R

Gesundheitswesen Das Notfallzentrum im Zuger Kantonsspital wird überrannt – nicht immer ist es wirklich ein Notfall

Die Situation in den Notfallstationen in der Schweiz spitzt sich zu. Auch im Kanton Zug. Die Ärztegesellschaft reagiert mit einem Aufruf an ihre Mitglieder, die Hausarztpraxen führen. So soll der Notfall im Zuger Kantonsspital entlastet werden. Diese Überlastung fällt in die Diskussion um die Spitalliste.