4. Liga, Gruppe 1 Aegeri bezwingt Weggis – Siegtreffer in 89. Minute Aegeri hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Weggis setzt es zuhause ein 2:1 ab. 29.08.2021, 23.39 Uhr

(chm)

Ein Doppelschlag von Dave Boog brachte in der Schlussphase die Wende für Aegeri - nach 59 Minuten Rückstand. Zunächst glich Dave Boog (63.) aus, in der 89. Minute traf er dann zum Sieg. Zuvor war Aegeri den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Jari Winiger in der 4. Minute Weggis in Führung gebracht hatte.

Bei Aegeri sah Fabian Elsener (82.) die rote Karte. Gelb erhielt Fabian Elsener (64.). Bei Weggis sah Adis Kahrimanovic (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem André Greter (58.) und Gjon Shala (62.).

Aegeri steht mit vier Punkten auf Rang 3. Für Aegeri geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Goldau III weiter. Die Partie findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Nach dem zweiten Spiel steht Weggis mit drei Punkten auf dem vierten Rang. Auf Weggis wartet im nächsten Spiel daheim das Team FC Brunnen. Diese Begegnung findet am 5. September statt (16.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: FC Aegeri 2 - Weggiser SC 2:1 (0:1) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 4. Jari Winiger 0:1. 63. Dave Boog 1:1. 89. Dave Boog (Penalty) 2:1. – Aegeri: Christian Romer, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Fabian Elsener, Philipp Moser, Ramon Nussbaumer, Michele Meier, Brian Iten, Patrick Elsener, Mihailo Bukvic, Dave Boog. – Weggis: Adis Kahrimanovic, Joel Gloggner, Sandro Buser, André Greter, Nico Meyer, Nicola Wyssling, Matteo Kolb, Gabriell Mataj, Jari Winiger, Loris Belfiglio, Benjamin Arbia. – Verwarnungen: 58. André Greter, 62. Gjon Shala, 64. Fabian Elsener – Ausschlüsse: 82. Fabian Elsener, 94. Adis Kahrimanovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Cham III - SC Steinhausen 1:5, FC Aegeri 2 - Weggiser SC 2:1, FC Brunnen - FC Rotkreuz II 3:0, FC Schattdorf - SC Goldau III 1:0

Tabelle: 1. FC Schattdorf 2 Spiele/6 Punkte (6:0). 2. SC Steinhausen 2/6 (8:3), 3. FC Aegeri 2 2/4 (4:3), 4. Weggiser SC 2/3 (4:3), 5. FC Brunnen 2/3 (5:3), 6. SC Cham III 2/3 (5:8), 7. FC Rotkreuz II 2/1 (2:5), 8. FC Walchwil 1/0 (0:5), 9. SC Menzingen 1/0 (3:4), 10. SC Goldau III 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 23:35 Uhr.