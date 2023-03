2. Liga Aegeri gewinnt deutlich gegen Sins Aegeri behielt im Spiel gegen Sins am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 23.03.2023, 13.26 Uhr

(chm)

Mario Qunaj traf in der 9. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Aegeri. Zwei Minuten dauerte es, ehe Mario Qunaj erneut erfolgreich war. Er traf in der 11. Minute zum 2:0 für Aegeri. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Milos Gecic in der 77. Minute, als er für Aegeri zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Samuel Lustenberger von Sins erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Aegeri in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 28 geschossenen Toren Rang 3.

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 6. Aegeri hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Horw (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (25. März) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Sins einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 11. Sins hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sins trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Littau (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (25. März) statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Aegeri 1 - FC Sins I 3:0 (2:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 9. Mario Qunaj 1:0. 11. Mario Qunaj 2:0. 77. Milos Gecic 3:0. – Aegeri: Maksym Parshykov, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Jack Popple, Neil Rogenmoser, Kristijan Ramljak, Adnan Becirbasic, Mario Qunaj, Alexander Srdic, Sandro Meier. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Jan Kalt, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Marc Von Flüe, Samuel Lustenberger, Loris Völker, Noël Bertelsen, Ramon Burkard, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Verwarnungen: 58. Samuel Lustenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.03.2023 14:23 Uhr.