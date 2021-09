2. Liga Aegeri verliert gegen Seriensieger Cham Cham reiht Sieg an Sieg: Gegen Aegeri hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie( in fünf Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 3:1 12.09.2021, 23.50 Uhr

(chm)

Adnan Becirbasic eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Aegeri das 1:0 markierte. Cham glich in der 20. Minute durch Iven Cornacchini aus. In der 26. Minute schoss Abdurani Morceli Cham mittels Elfmeter in Führung (2:1). In der 66. Minute erhöhte Iven Cornacchini auf 3:1 für Cham.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Kris Lüthi (29.) die einzige gelbe Karte bei Aegeri erhielt: Sandro Meier (60.)

Die Offensive von Cham hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Aegeri ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 13 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 14).

Der Sieg bedeutet für Cham die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei zwölf Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Cham ist es der vierte Sieg in Serie.

Cham bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Luzerner SC. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Aegeri in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 11. Aegeri hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es auswärts gegen FC Willisau (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Aegeri - SC Cham II 1:3 (1:2) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 13. Adnan Becirbasic 1:0. 20. Iven Cornacchini 1:1. 26. Abdurani Morceli (Penalty) 1:2.66. Iven Cornacchini 1:3. – Aegeri: Mihajlo Vuckovic, Sandro Meier, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Elmar Lüönd, Jonas Müller, Robi Gajsek, Dusan Ilic, Adnan Becirbasic, Neil Rogenmoser, Michael Schwarzenberger. – Cham: Fabian Meier, Nicola Mair Noack, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Reto Scherer, Luca Küttel, Rafael Muff, Kris Lüthi, Andri Good, Iven Cornacchini, Abdurani Morceli. – Verwarnungen: 29. Kris Lüthi, 60. Sandro Meier.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Sins - FC Willisau 2:0, FC Aegeri - SC Cham II 1:3

Tabelle: 1. SC Cham II 5 Spiele/12 Punkte (14:7). 2. Luzerner SC 4/10 (13:8), 3. FC Sins 5/9 (9:7), 4. SC Emmen 4/7 (7:6), 5. FC Hochdorf 4/7 (12:7), 6. FC Altdorf 4/7 (9:6), 7. SC Obergeissenstein 4/7 (4:5), 8. FC Sempach 4/6 (9:6), 9. FC Willisau 5/6 (6:9), 10. FC Sarnen 4/4 (5:7), 11. FC Aegeri 5/4 (7:13), 12. FC Littau 4/3 (7:10), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 23:47 Uhr.