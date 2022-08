4. Liga, Gruppe 4 Alpnach gewinnt im ersten Spiel klar gegen Hochdorf – Raul Micael Machado Carneiro trifft dreimal Alpnach siegt zuhause gegen Hochdorf: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0. 25.08.2022, 23.26 Uhr

(chm)

In der 20. Minute gelang Raul Micael Machado Carneiro der Führungstreffer zum 1:0 für Alpnach. In der 37. Minute baute Nuno Micael Costa Santos den Vorsprung für Alpnach auf zwei Tore aus (2:0). Alpnach erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Raul Micael Machado Carneiro weiter auf 3:0. Alpnach baute in der 61. Minute die Führung für Alpnach weiter aus: Torschütze war erneut Raul Micael Machado Carneiro.

Alpnach kassierte vier gelbe Karten. Hochdorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Alpnach liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Alpnach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Olympique Lucerne (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Hochdorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Hochdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Obergeissenstein (Platz 5). Das Spiel findet am 31. August statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Alpnach b - FC Hochdorf 4:0 (2:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 20. Raul Micael Machado Carneiro 1:0. 37. Nuno Micael Costa Santos 2:0. 49. Raul Micael Machado Carneiro 3:0. 61. Raul Micael Machado Carneiro 4:0. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, Gabriel Goncalves Da Silva, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Frederico Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Raul Micael Machado Carneiro, Sergio Miguel Lopes Pereira. – Hochdorf: Lukas Werder, Pascal Schärli, Devin Kempf, Massimo Coletti, Mirco Ruggiero, Corsin Bundi, Patryk Lang, Richard Buck, Claudio Reboredo Alves, Martin Anderhub, Mauro Reinert. – Verwarnungen: 30. Ricardo Filipe Francisco Cruz, 63. Raul Micael Machado Carneiro, 77. Frederico Costa Santos, 90. Sergio Miguel Lopes Pereira.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 23:24 Uhr.