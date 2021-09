Frauen 3. Liga Alpnach mit Sieg gegen Cham Cham lag gegen Alpnach deutlich vorne, nämlich 2:0 (25. Minute) - und verlor dennoch. Alpnach feiert einen 4:2-Heimsieg. 23.09.2021, 07.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Flavia Estermann für Cham. In der 10. Minute traf sie zum 1:0. In der 25. Minute baute die gleiche Flavia Estermann die Führung für Cham weiter aus. Der Anschlusstreffer für Alpnach zum 1:2 kam in der 31. Minute. Verantwortlich dafür war Rebecca Lussi.

In der 35. Minute traf Michaela Graf für Alpnach zum 2:2-Ausgleich. Rebecca Lussi schoss Alpnach in der 41. Minute zur 3:2-Führung. Mit dem 4:2 für Alpnach schoss Anninja Durrer Müller das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Alpnach von Rang 5 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Alpnach daheim mit SC Schwyz II (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (25. September) statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Unverändert liegt Cham auf Rang 6. Das Team hat drei Punkte. Cham hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn Team Uri Frauen II (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am Samstag (25. September) statt (19.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SG Obwalden - SC Cham 4:2 (3:2) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 10. Flavia Estermann 0:1. 25. Flavia Estermann 0:2. 31. Rebecca Lussi 1:2. 35. Michaela Graf 2:2. 41. Rebecca Lussi 3:2. 90. Anninja Durrer Müller 4:2. – Alpnach: Stefanie Durrer, Myrta Bucher, Fabienne Arnold, Corina Barandun, Seraina Lussi, Rebecca Lussi, Flavia Lussi, Michaela Graf, Paula Jung, Anninja Durrer Müller, Carmen Rauser. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Lisa Kehrli, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Selin Iten, Lara Stadelmann, Caroline Zurbrügg, Michèle Zürcher, Melanie Zürcher, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. TEAM Menzingen / Aegeri 3 Spiele/9 Punkte (9:3). 2. FC Sursee 3/9 (8:2), 3. SG Obwalden 4/9 (10:4), 4. FC Ascona 2/6 (4:1), 5. Team Uri Frauen II 3/6 (5:3), 6. SC Cham 3/3 (6:8), 7. FC Baar 2 3/3 (4:7), 8. FC Gunzwil 3/0 (4:10), 9. SC Schwyz II 3/0 (1:7), 10. FC Hünenberg 3/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.09.2021 07:36 Uhr.