Frauen 3. Liga Alpnach siegt 1:0 im Showdown gegen Sursee – Carmen Rauser als Matchwinner Sieg für Alpnach im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den erstklassierten Verein Sursee 1:0. 01.05.2022, 21.45 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Alpnach das einzige Tor der Partie. In der 10. Minute schoss Carmen Rauser das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alpnach erhielt: Silvia Amrein (50.) eine Verwarnung gab es für Sursee, nämlich für Sabrina Lustenberger (86.).

In seiner Gruppe hat Alpnach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 28 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Alpnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Alpnach hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alpnach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Schwyz II (Rang 9). Die Partie findet am 7. Mai statt (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Trotz der Niederlage bleibt Sursee auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 30 Punkte auf dem Konto. Sursee hat bisher zehnmal gewonnen und einmal verloren.

Für Sursee geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ascona (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 8. Mai statt (13.30 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: FC Sursee - SG Obwalden 0:1 (0:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tor: 10. Carmen Rauser 0:1. – Sursee: Iliriana Brahimi, Melina Castaño, Sara Mestre Guerreiro, Sabrina Castaño, Sarah Gisin, Dominique Van den Heuvel, Eileen Schilliger, Viviane Schumacher, Sira Hodel, Sabrina Lustenberger, Julia Egli. – Alpnach: Stefanie Durrer, Silvia Amrein, Fabienne Arnold, Laura Arnold, Corina Barandun, Jessica Bucher, Michaela Graf, Seraina Lussi, Anninja Durrer Müller, Carmen Rauser, Deborah Spichtig. – Verwarnungen: 50. Silvia Amrein, 86. Sabrina Lustenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 21:42 Uhr.