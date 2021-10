4. Liga, Gruppe 3 Alpnach sorgt bei Sachseln für Überraschung – Sachseln verliert nach drei Siegen Überraschung bei Alpnach gegen Sachseln: Der Tabellenneunte (Alpnach) hat am Samstag zuhause den Tabellenvierten 4:2 besiegt. Für Alpnach war es zugleich der erste Saisonsieg im sechsten Spiel. 03.10.2021, 05.04 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Alpnach: Valentin Blättler brachte seine Mannschaft in der 31. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alpnach stellte Patrik Bucher in Minute 35 her. Patrik Bucher erzielte nur sieben Minuten später auch das 3:0 für Alpnach.

In der 48. Minute verkleinerte Egzon Berisha den Rückstand von Sachseln auf 1:3. Die 75. Minute brachte für Sachseln den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Severin von Wyl. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Imfeld in der 92. Minute. Er traf zum 4:2 für Alpnach.

Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Janick Wetterwald (36.) und Maximiano Chaves Costa (46.). Gelbe Karten gab es bei Sachseln für Enhar Jakupi (38.) und Egzon Berisha (91.).

Dass Alpnach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Alpnach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Alpnach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 7. Alpnach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpnach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Südstern c (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Für Sachseln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Sachseln erstmals wieder.

Auf Sachseln wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team FC Giswil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Alpnach - FC Sachseln 4:2 (3:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 31. Valentin Blättler 1:0. 35. Patrik Bucher 2:0. 42. Patrik Bucher 3:0. 48. Egzon Berisha 3:1. 75. Severin von Wyl 3:2. 92. Marco Imfeld 4:2. – Alpnach: Manuel Bittel, Sven Burch, Pascal Gesseney, Janick Wetterwald, Maximiano Chaves Costa, Kilian Bittel, Lino Lötscher, Patrik Bucher, Janik Wallimann, Valentin Blättler, Marco Imfeld. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Severin von Wyl, Raif von Moos, Dominik Bacher, Jusuf Ibisi, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos. – Verwarnungen: 36. Janick Wetterwald, 38. Enhar Jakupi, 46. Maximiano Chaves Costa, 91. Egzon Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: Engelberger SC - FC Sarnen 1:0, FC Giswil - FC Stans 4:2, FC Alpnach - FC Sachseln 4:2

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 6/15 (16:8), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Sachseln 6/12 (15:13), 5. FC Giswil 6/9 (8:12), 6. FC Stans 6/7 (14:13), 7. FC Alpnach 6/5 (10:13), 8. FC Luzern 5/3 (7:16), 9. FC Sarnen 6/3 (9:17), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 05:01 Uhr.