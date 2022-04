Frauen 3. Liga Alpnach und Baar spielen unentschieden Je ein Punkt für Alpnach und Baar: Die Teams trennen sich 1:1 21.04.2022, 00.10 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Noemi Trangoni traf in der 52. Minute zum 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 62. Minute traf Carmen Rauser für Alpnach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lia Spichtig von Alpnach erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Alpnach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Alpnach unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Alpnach hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alpnach bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Sursee. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Für Baar hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Baar spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Schwyz II (Platz 10). Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SG Obwalden - FC Baar 2 1:1 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 52. Noemi Trangoni 0:1. 62. Carmen Rauser 1:1. – Alpnach: Julia Bieri, Myrta Bucher, Sarah Ettlin, Laura Arnold, Seraina Lussi, Lia Spichtig, Michaela Graf, Sarah Wyss, Paula Jung, Anninja Durrer Müller, Deborah Spichtig. – Baar: Julie Thomazeau, Noemi Trangoni, Julia Romer, Eliane Bieler, Paula Kalt, Noemi Riebli, Janine Bühlmann, Mirjam Matter, Lilian Zumbach, Gina Weiss, Valentina Putzu. – Verwarnungen: 66. Lia Spichtig.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2022 00:07 Uhr.