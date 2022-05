3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil bezwingt auswärts Knutwil Sieg für Altbüron-Grossdietwil: Gegen Knutwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 01.05.2022, 15.25 Uhr

(chm)

Liberat Gashi eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Altbüron-Grossdietwil das 1:0 markierte. Arbias Binaku erhöhte in der 19. Minute zur 2:0-Führung für Altbüron-Grossdietwil. Der Anschlusstreffer für Knutwil zum 1:2 kam in der 39. Minute. Verantwortlich dafür war Yuri Spiess. Per Penalty erhöhte Liberat Gashi in der 88. Minute zum 3:1 für Altbüron-Grossdietwil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Knutwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Altbüron-Grossdietwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 7. Altbüron-Grossdietwil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Nottwil (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (14.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Nach der Niederlage findet sich Knutwil unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Für Knutwil war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Knutwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Escholzmatt-Marbach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Knutwil - FC Altbüron-Grossdietwil 1:3 (1:2) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 2. Liberat Gashi 0:1. 19. Arbias Binaku 0:2. 39. Yuri Spiess 1:2. 88. Liberat Gashi (Penalty) 1:3. – Knutwil: Philipp Lisebach, Manuel Schärli, Lars Lötscher, Samuel Burkard, Dominik Vonesch, Mathias Kurmann, Yannick Fortiguerra, Dominik Weidkuhn, Yuri Spiess, Simon Habermacher, Marvin Müller. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Sascha Kokanovic, Sven Geiser, Rouven Corti, Sandro Huwiler, Flavio Peter, Arbias Binaku, Marcel Koller, Liberat Gashi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

