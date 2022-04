3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil gewinnt klar gegen Grosswangen-Ettiswil Sieg für Altbüron-Grossdietwil: Gegen Grosswangen-Ettiswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0. 23.04.2022, 20.45 Uhr

(chm)

In der 5. Minute gelang Marcel Koller der Führungstreffer zum 1:0 für Altbüron-Grossdietwil. Liberat Gashi sorgte in der 7. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altbüron-Grossdietwil. Altbüron-Grossdietwil erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Marcel Koller weiter auf 3:0.

Altbüron-Grossdietwil erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Shkelzen Alusi weiter auf 4:0. Arbias Binaku schoss das 5:0 (73. Minute) für Altbüron-Grossdietwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Altbüron-Grossdietwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 7. Altbüron-Grossdietwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es auswärts gegen FC Knutwil (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Nach der Niederlage büsst Grosswangen-Ettiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Grosswangen-Ettiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 11). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Grosswangen-Ettiswil 5:0 (4:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 5. Marcel Koller 1:0. 7. Liberat Gashi 2:0. 23. Marcel Koller 3:0. 32. Shkelzen Alusi 4:0. 73. Arbias Binaku 5:0. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Sascha Kokanovic, Sven Geiser, Flavio Peter, Sandro Huwiler, Marcel Koller, Shkelzen Alusi, Arbias Binaku, Liberat Gashi. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Florian Goller, Joel Wälti, Nevio Inäbnit, Nick Baumeler, Albion Ajdini, Remo Zeder, Cyrill Gehrig, Timo Künzli, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 20:29 Uhr.