3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil und Dagmersellen spielen Remis 2:2 lautet das Resultat zwischen Altbüron-Grossdietwil und Dagmersellen. Die Teams teilen sich die Punkte. 20.04.2022, 11.45 Uhr

Zweimal ging Dagmersellen in Führung. Doch Altbüron-Grossdietwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Mathieu Ineichen, der in der 4. Minute für Dagmersellen zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später traf Liberat Gashi für Altbüron-Grossdietwil zum 1:1-Ausgleich. Zejnulla Nexhipi traf in der 55. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Dagmersellen. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 77. Minute, als Liberat Gashi für Altbüron-Grossdietwil traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dagmersellen für Mathieu Ineichen (51.) und Pascal Schwizer (75.). Für Altbüron-Grossdietwil gab es keine Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Altbüron-Grossdietwil: Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Altbüron-Grossdietwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es daheim gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Nach dem Unentschieden büsst Dagmersellen in der Tabelle ein und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 5. Das Team verliert damit einen Platz. Dagmersellen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Dagmersellen geht es daheim gegen FC Knutwil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Dagmersellen 2:2 (1:1) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 4. Mathieu Ineichen 0:1. 7. Liberat Gashi 1:1. 55. Zejnulla Nexhipi 1:2. 77. Liberat Gashi 2:2. – Altbüron-Grossdietwil: Michael Hochuli, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Sandro Huwiler, Severin Kölliker, Marcel Koller, Dion Alusi, Flavio Peter, Andreas Hofer, Arbias Binaku, Liberat Gashi. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, David Bernet, Flavio Accola, Janik Sommer, Luca Roth, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Michael Bucher, Zejnulla Nexhipi, Mathieu Ineichen. – Verwarnungen: 51. Mathieu Ineichen, 75. Pascal Schwizer.

