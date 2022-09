3. Liga, Gruppe 3 Altbüron-Grossdietwil und Grosswangen-Ettiswil spielen unentschieden Im Spiel zwischen Altbüron-Grossdietwil und Grosswangen-Ettiswil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 24.09.2022, 23.09 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Liberat Gashi in der 36. Minute. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 49. Minute traf Noel Luca Luternauer für Grosswangen-Ettiswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Liberat Gashi (53.) und Sven Geiser (77.). Eine Verwarnung gab es für Grosswangen-Ettiswil, nämlich für Cyrill Gehrig (42.).

Altbüron-Grossdietwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 14 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Nach dem Unentschieden verliert Altbüron-Grossdietwil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Altbüron-Grossdietwil hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altbüron-Grossdietwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dagmersellen. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Grosswangen-Ettiswil bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 14 Punkte. Grosswangen-Ettiswil hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Grosswangen-Ettiswil geht es zuhause gegen FC Sursee (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:1 (1:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 36. Liberat Gashi (Penalty) 1:0.49. Noel Luca Luternauer 1:1. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Sven Geiser, Louis Geiser, Eliess Rölli, Sandro Huwiler, Endrit Tarashaj, Severin Kölliker, Liberat Gashi, Flavio Peter. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Nick Baumeler, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Pirmin Vonwyl, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 42. Cyrill Gehrig, 53. Liberat Gashi, 77. Sven Geiser.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

