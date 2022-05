2. Liga Altdorf bezwingt auswärts Stans – Siegtreffer durch Tobias Nickel Altdorf behielt im Spiel gegen Stans am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 08.05.2022, 13.22 Uhr

(chm)

Altdorf geriet zunächst in Rückstand, als David Lehmann in der 19. Minute die zwischenzeitliche Führung für Stans gelang. In der 30. Minute glich Altdorf jedoch aus und ging in der 68. Minute in Führung. Torschützen waren Fabian Nickel und Tobias Nickel.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Stans sah Livio Bühler (41.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marc Kuster (15.), Livio Bühler (26.) und Fabian Howald (28.). Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Yannis Tresch (40.), Luca Tresch (65.) und Matej Ilicic (72.).

Die Tabellensituation hat sich für Altdorf nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Sins kriegt es Altdorf im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 14. Mai statt (16.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Stans verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Stans hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Stans geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sarnen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Stans - FC Altdorf 1:2 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 19. David Lehmann 1:0. 30. Fabian Nickel 1:1. 68. Tobias Nickel 1:2. – Stans: Manuel Odermatt, Luca Moser, Livio Bühler, Mitch Lütte, Joël Furger, Marc Kuster, Fabio Gisler, Fabian Howald, Sandro Howald, David Lehmann, Nico Stalder. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Arnold, Luca Tresch, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Raphael Herger, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Yannis Tresch, Manuel Ruhstaller, Janis Manz. – Verwarnungen: 15. Marc Kuster, 26. Livio Bühler, 28. Fabian Howald, 40. Yannis Tresch, 65. Luca Tresch, 72. Matej Ilicic – Ausschluss: 41. Livio Bühler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

