Frauen 2. Liga Altdorf entscheidet Spitzenduell gegen Root für sich – Siegtreffer durch Nadine Scheiber Altdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Root fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 20.53 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Altdorf: Nadine Scheiber brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Root fiel in der 43. Minute, als Noreen Häfliger ins eigene Tor traf. Nadine Scheiber sorgte in der 71. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Altdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Altdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 53 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match. In der Abwehr ist Altdorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Altdorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 43 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Altdorf ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Altdorf daheim mit SC Nebikon (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (12.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Root hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SK Root - Team Uri Frauen I 1:2 (1:1) - Unterallmend, Root – Tore: 9. Nadine Scheiber 0:1. 43. Eigentor (Noreen Häfliger) 1:1.71. Nadine Scheiber 1:2. – Root: Andrea Schättin, Fabiola Sidler, Nadja Schmidiger, Luana Betschen, Arife Vranja, Gabrijella Sakica, Melanie Burri, Rita Landis, Jasmin Sidler, Sarina Sidler, Sibylle Thalmann. – Altdorf: Julia Novacic, Nadine Scheiber, Svenja Arnold, Eliane Furger, Silvana Baumann, Jasmin Müller, Chiara Arnold, Flavia Vanoli, Leonie Christen, Vanessa Müller, Noreen Häfliger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

