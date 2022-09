2. Liga Altdorf mit Auswärtserfolg bei Schattdorf – Fabian Nickel mit Last-Minute-Treffer Altdorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Schattdorf 2:1. 11.09.2022, 04.45 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Robin Mahrow, der in der 19. Minute für Schattdorf zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Altdorf fiel in der 57. Minute, als Joachim Gisler ins eigene Tor traf. In den Schlussminuten machte Fabian Nickel alles klar. Sein Treffer in der 92. Minute zum 2:1 sicherte Altdorf den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schattdorf gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Philipp Zurfluh (36.) und Fabian Nickel (91.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Altdorf: Total schoss das Team 14 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Altdorf um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 5. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren. Altdorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Altdorf spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Littau (Platz 9). Das Spiel findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Schattdorf erstmals wieder.

Schattdorf spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarnen (Rang 13). Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Altdorf 1:2 (1:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 19. Robin Mahrow 1:0. 57. Eigentor (Joachim Gisler) 1:1.92. Fabian Nickel 1:2. – Schattdorf: Yannick Arnold, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Tim Gisler, Noël Gisler, Paul Arnold, Skander Agrebi, Robin Mahrow, Ramon Scheiber, Patrik Stampfli. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Fabian Nickel, Raphael Herger, Manuel Ruhstaller, Silvan Christen, Tobias Nickel, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 26. Noël Gisler, 36. Philipp Zurfluh, 42. Skander Agrebi, 89. Livio Gisler, 91. Fabian Nickel, 94. Jonathan Schürpf.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 04:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.