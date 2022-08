2. Liga Altdorf mit Auswärtssieg bei Luzerner SC – Siegtreffer in 87. Minute Luzerner SC lag gegen Altdorf deutlich vorne, nämlich 2:0 (34. Minute) - und verlor dennoch. Altdorf feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 29.08.2022, 00.48 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Dardan Krasniqi in der 32. Minute. Er traf für Luzerner SC zum 1:0. Andrej Weickert erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Luzerner SC. Der Anschlusstreffer für Altdorf zum 1:2 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Markus Zurfluh.

Durch Penalty kam es in der 48. Minute zum Ausgleich für Altdorf. Dario Zgraggen verwandelte erfolgreich. Oguz Cil schoss Altdorf in der 67. Minute zur 3:2-Führung. In der 81. Minute traf Eduard Qupi für Luzerner SC zum 3:3-Ausgleich. In den Schlussminuten machte Dario Zgraggen alles klar. Sein Treffer in der 87. Minute zum 4:3 sicherte Altdorf den Sieg.

Bei Luzerner SC sah Arben Balaj (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Samuel Rodrigues Esteves (45.). Bei Altdorf erhielten Silvan Christen (45.), Oguz Cil (80.) und Fabian Nickel (94.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Altdorf ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 10 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Luzerner SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Altdorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Altdorf hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Altdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Luzerner SC steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 6). Das Team hat drei Punkte. Luzerner SC hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Schattdorf (Platz 5). Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: Luzerner SC - FC Altdorf 3:4 (2:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 32. Dardan Krasniqi 1:0. 34. Andrej Weickert 2:0. 44. Markus Zurfluh 2:1. 48. Dario Zgraggen (Penalty) 2:2.67. Oguz Cil 2:3. 81. Eduard Qupi 3:3. 87. Dario Zgraggen 3:4. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Ardian Gjokaj, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Laurin Paulino Caire Maria Weiland, Samuel Rodrigues Esteves, Arben Balaj, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Abdullah Murati, Andrej Weickert. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Noel Arnold, Manuel Ruhstaller, Dmytro Gryshchenko, Silvan Christen, Mateus Souza da Silva Fonte, Markus Zurfluh, Fabian Nickel. – Verwarnungen: 45. Samuel Rodrigues Esteves, 45. Silvan Christen, 80. Oguz Cil, 94. Fabian Nickel – Ausschluss: 94. Arben Balaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

