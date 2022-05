Frauen 2. Liga Altdorf setzt Siegesserie auch gegen Nebikon fort – Noreen Häfliger als Matchwinner Altdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Nebikon fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 16.05.2022, 20.05 Uhr

Der Siegtreffer für Altdorf gelang Noreen Häfliger in der 79. Minute. In der 32. Minute hatte Monika Mulle Altdorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Nebikon fiel in der 76. Minute durch Chantal Hodel.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Altdorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Altdorf die Tabellenführung. Das Team hat nach 18 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Altdorf hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altdorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Willisau (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (20. Mai) statt (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach der Niederlage büsst Nebikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 10. Nebikon hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Stans-Engelberg. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: Team Uri Frauen I - SC Nebikon 2:1 (1:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 32. Monika Mulle 1:0. 76. Chantal Hodel 1:1. 79. Noreen Häfliger (Penalty) 2:1. – Altdorf: Julia Novacic, Nadine Scheiber, May Van der Ven, Alina Marty, Silvana Baumann, Jasmin Müller, Flavia Vanoli, Tamara Eller, Leonie Christen, Vanessa Müller, Noreen Häfliger. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jasmin Häller, Sonja Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Marie Eve Salamin, Chantal Hodel, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 20:02 Uhr.