2. Liga Altdorf sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Hochdorf Im Spiel zwischen Altdorf und Hochdorf gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 29.03.2022, 09.37 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Altdorf die Führung. Torschütze in der 13. Minute war Livio Lombardo. Den Ausgleich erzielte Dmytro Gryshchenko in der 75. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Altdorf kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Brian Közle (40.), Dave Gehrig (61.) und Raphael Felder (83.).

Altdorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 14 Punkte bedeuten Rang 13. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten Luzerner SC kriegt es Altdorf im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 6. Hochdorf hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Hochdorf spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarnen (Rang 12). Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Altdorf - FC Hochdorf 1:1 (0:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 13. Livio Lombardo 0:1. 75. Dmytro Gryshchenko (Penalty) 1:1. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Tresch, Fabian Nickel, André Gnos, Philipp Zurfluh, Matej Ilicic, Tobias Nickel, Dmytro Gryshchenko, Raphael Herger, Markus Zurfluh, Manuel Ruhstaller. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Brian Közle, Marco Schürch, Dave Gehrig, Levin Weibel, Roger Haldi, Christian Hofmann, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 20. Luca Tresch, 35. André Gnos, 40. Brian Közle, 44. Tobias Nickel, 61. Dave Gehrig, 83. Dominic Herger, 83. Raphael Felder.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

