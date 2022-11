2. Liga Altdorf sorgt bei Goldau für Überraschung Goldau lag gegen Altdorf deutlich vorne, nämlich 2:0 (34. Minute) - und verlor dennoch. Altdorf feiert einen 4:2-Heimsieg. 01.11.2022, 10.47 Uhr

Konrad Huser eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Goldau das 1:0 markierte. Goldau baute die Führung in der 34. Minute (Carl Alois Gabriel Persson) weiter aus (2:0). In der 47. Minute verwandelte Dario Zgraggen erfolgreich einen Elfmeter und brachte Altdorf so auf 1:2 heran.

Zum Ausgleich für Altdorf traf Raphael Herger in der 46. Minute. Raphael Herger war es auch, der in der 51. Minute die 3:2-Führung für Altdorf herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 59. Minute, als Tobias Nickel für Altdorf auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Altdorf sah Tobias Nickel (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Altdorf weitere vier gelbe Karten. Goldau kassierte vier gelbe Karten.

Altdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Altdorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sins I (Platz 12). Die Partie findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Goldau hat bisher achtmal gewonnen und viermal verloren.

Als nächstes trifft Goldau daheim mit FC Entlebuch (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Altdorf - SC Goldau 4:2 (1:2) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 18. Konrad Huser 0:1. 34. Carl Alois Gabriel Persson 0:2. 47. Dario Zgraggen (Penalty) 1:2.46. Raphael Herger 2:2. 51. Raphael Herger 3:2. 59. Tobias Nickel 4:2. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Raphael Herger, Philipp Zurfluh, Dario Zgraggen, André Bissig, Dmytro Gryshchenko, Mateus Souza da Silva Fonte, Tobias Nickel, Silvan Christen, Manuel Ruhstaller, Fabian Nickel. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Dario Schelbert, Konrad Huser, Tobias Walker, Simon Schmid, Carl Alois Gabriel Persson, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Verwarnungen: 60. Tobias Nickel, 60. Carl Alois Gabriel Persson, 66. Simon Schmid, 68. Rafael Frater, 75. Zeno Huser, 82. Jozef Simoni, 85. Dmytro Gryshchenko, 90. Vincenzo Palatucci – Ausschluss: 75. Tobias Nickel.

