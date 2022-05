2. Liga Altdorf und Sins spielen Remis Im Spiel zwischen Altdorf und Sins gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 15.05.2022, 11.46 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 62. Minute schoss Tobias Nickel das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 73. Minute traf Dario Inglin für Sins.

Bei Altdorf erhielten Raphael Herger (51.), Fabian Nickel (76.) und Dario Zgraggen (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sins erhielt: Gabriel Gumann (77.)

Mit dem Unentschieden macht Altdorf ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Altdorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aegeri (Platz 5). Die Partie findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Sins hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 7. Sins hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sins spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sarnen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Altdorf - FC Sins 1:1 (0:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 62. Tobias Nickel 1:0. 73. Dario Inglin 1:1. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Dario Zgraggen, Toni Pavic, Dmytro Gryshchenko, Philipp Zurfluh, Silvan Christen, Raphael Herger, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Janis Manz, Manuel Ruhstaller. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Gabriel Gumann, Noël Bertelsen, Sven Niederberger, Jan Kalt, Samuel Lustenberger, Ali Mourad. – Verwarnungen: 51. Raphael Herger, 76. Fabian Nickel, 77. Gabriel Gumann, 86. Dario Zgraggen.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 11:44 Uhr.