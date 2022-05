Frauen 2. Liga Altdorf und Willisau spielen Remis Altdorf und Willisau spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 25.05.2022, 14.04 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Lara Suppiger traf in der 4. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Leonie Christen in der 55. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Altdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Offensive 56 Tore erzielte.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Altdorf Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 47 Punkten. Altdorf hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altdorf bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SG Stans-Engelberg. Die Partie findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Willisau wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Küssnacht a/R, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: Team Uri Frauen I - FC Willisau 1:1 (0:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 4. Lara Suppiger 0:1. 55. Leonie Christen 1:1. – Altdorf: Julia Novacic, Monika Mulle, May Van der Ven, Chiara Arnold, Silvana Baumann, Flavia Vanoli, Jasmin Müller, Eliane Furger, Tamara Eller, Nadine Scheiber, Noreen Häfliger. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Egli, Laura Spiess, Nadja Lanz, Corina Sidler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2022 14:02 Uhr.