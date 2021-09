4. Liga, Gruppe 5 André Peter führt Zell mit drei Toren zum Sieg gegen Entlebuch Zell setzt seine Siegesserie auch gegen Entlebuch fort. Das 8:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 06.09.2021, 21.40 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Zell über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Entlebuch war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 69. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Zell war André Peter, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Zell waren: Lars Limacher (2 Treffer), Marco Roos (1 Treffer), Flavio Peter (1 Treffer) und Christoph Roth (1 Treffe.) einziger Torschütze für Entlebuch war: Luis Bachmann (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Cedric Wigger (45.), Jörg Dahinden (54.) und Christian Duss (84.). Gelbe Karten gab es bei Zell für Lukas Bigler (32.) und Fabian Knupp (36.).

Zell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Zell feiert mit dem Sieg gegen Entlebuch bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Zell in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Nebikon zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 14. September statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Entlebuch rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Entlebuch hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sempach (Platz 5). Das Spiel findet am 11. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Zell - FC Entlebuch 8:1 (2:0) - Gass, Zell – Tore: 3. Lars Limacher 1:0. 41. Lars Limacher 2:0. 46. Flavio Peter 3:0. 53. André Peter 4:0. 69. Luis Bachmann 4:1. 75. Marco Roos 5:1. 78. André Peter 6:1. 85. Christoph Roth 7:1. 89. André Peter 8:1. – Zell: Lukas Bigler, Sandro Mehr, Kevin Bürli, Fabian Knupp, Janis Bangerter, André Peter, Christoph Roth, Lorin Bättig, Lars Limacher, Roderic Bucher, Flavio Peter. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Janik Portmann, Christian Duss, Lars Unternährer, Nicola Hofstetter, Joël Hofstetter, Jörg Dahinden, Micha Limacher, Oliver Müller, Luis Bachmann, Michael Murpf. – Verwarnungen: 32. Lukas Bigler, 36. Fabian Knupp, 45. Cedric Wigger, 54. Jörg Dahinden, 84. Christian Duss.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Zell - FC Entlebuch 8:1, SC Eich - FC Buttisholz 5:1, FC Willisau - FC Sempach 2:4, FC Sursee - SC Nebikon 1:1

Tabelle: 1. FC Zell 3 Spiele/9 Punkte (16:3). 2. SC Nebikon 3/7 (3:1), 3. SC Eich 3/6 (8:2), 4. FC Willisau 3/6 (9:8), 5. FC Sempach 3/6 (7:6), 6. FC Sursee 3/4 (4:6), 7. FC Buttisholz 3/3 (4:8), 8. FC Triengen 2 3/3 (6:7), 9. FC Schüpfheim 3/0 (1:5), 10. FC Entlebuch 3/0 (1:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 21:37 Uhr.