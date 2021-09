3. Liga, Gruppe 1 Antonio Linares Jimenez führt Küssnacht a/R mit drei Toren zum Sieg gegen Cham Küssnacht a/R gewinnt am Samstag zuhause gegen Cham 4:1. 26.09.2021, 00.26 Uhr

Das Skore eröffnete Andri Good in der 7. Minute. Er traf für Cham zum 1:0. Gleichstand war in der 9. Minute hergestellt: Antonio Linares Jimenez traf für Küssnacht a/R. Antonio Linares Jimenez war es auch, der in der 19. Minute die 2:1-Führung für Küssnacht a/R herstellte.

Antonio Linares Jimenez war es auch, der in der 52. Minute Küssnacht a/R weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Vitor Hugo Gomes Santos in der 61. Minute, als er für Küssnacht a/R zum 4:1 traf.

Bei Küssnacht a/R erhielten Adin Pasalic (34.), Sandro Janner (44.) und Antonio Linares Jimenez (59.) eine gelbe Karte. Bei Cham erhielten Severin Müller (46.) und Leandro Marveggio (72.) eine gelbe Karte.

Küssnacht a/R hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Küssnacht a/R. Neun Punkte bedeuten Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Küssnacht a/R tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 3. Oktober statt (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Cham verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Cham hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Mit dem viertplatzierten FC Baar 1 kriegt es Cham als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1 (2:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 7. Andri Good 0:1. 9. Antonio Linares Jimenez 1:1. 19. Antonio Linares Jimenez 2:1. 52. Antonio Linares Jimenez 3:1. 61. Vitor Hugo Gomes Santos 4:1. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Roberto Tarzia, Elias Ulrich, Adin Pasalic, Lars Krüsi, Michael Stadler, Kilian Horat, Nicola Landolt, Antonio Linares Jimenez, Amir Kadic. – Cham: Lukas Bär, Ramon Hug, Maurice Heim, Cviko Ristic, Dario Delnevo, Remo Corrodi, Matteo Baggenstos, Andri Good, Severin Müller, Samuel Schnurrenberger, Michele Schweri. – Verwarnungen: 34. Adin Pasalic, 44. Sandro Janner, 46. Severin Müller, 59. Antonio Linares Jimenez, 72. Leandro Marveggio.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3, FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1, SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3, FC Meggen - FC Sursee 3:4, FC Muotathal - FC Ibach II 3:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. FC Ibach II 6/13 (14:11), 3. Zug 94 II 5/12 (8:4), 4. FC Baar 1 5/10 (13:10), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 00:23 Uhr.