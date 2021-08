Frauen 3. Liga Ascona bezwingt im ersten Spiel auswärts Gunzwil Sieg für Ascona gegen Gunzwil zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1. 29.08.2021, 19.08 Uhr

Ascona ging in der 31. Spielminute durch Charlotte Roux in Führung, ehe Gunzwil in der 47. Minute (Linda Galliker) der Ausgleich gelang. In der 76. Minute war es an Axelle Orru, Ascona 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Simona Heim die Führung für Ascona auf 3:1 erhöhte.

In der Tabelle steht Ascona nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Ascona geht es auswärts gegen FC Hünenberg weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (14.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Gunzwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Für Gunzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen TEAM Menzingen / Aegeri weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Ascona 1:3 (0:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 31. Charlotte Roux 0:1. 47. Linda Galliker 1:1. 76. Axelle Orru 1:2. 88. Simona Heim 1:3. – Gunzwil: Karin Gassmann, Jenni Ackermann, Carina Kronenberg, Linda Galliker, Sarina Jurt, Lara Zimmermann, Annina Nurmi, Manuela Ruoss, Romana Ruoss, Carla Wildisen, Manuela Fischer. – Ascona: Sonia Denicola, Christine Trapletti, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Sheila Macocchi, Charlotte Roux, Axelle Orru, Moira Bulfaro, Simona Heim, Anja Simeoni, Martina Colussi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Baar 2 - FC Sursee 1:3, FC Gunzwil - FC Ascona 1:3

Tabelle: 1. FC Sursee 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Ascona 1/3 (3:1), 3. SC Cham 1/3 (3:1), 4. SG Obwalden 1/3 (2:0), 5. TEAM Menzingen / Aegeri 1/3 (1:0), 6. SC Schwyz II 1/0 (0:1), 7. FC Hünenberg 1/0 (1:3), 8. FC Baar 2 1/0 (1:3), 9. FC Gunzwil 1/0 (1:3), 10. Team Uri Frauen II 1/0 (0:2).

