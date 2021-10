Frauen 3. Liga Ascona gewinnt klar gegen Menzingen Sieg für Ascona: Gegen Menzingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0. 04.10.2021, 00.27 Uhr

(chm)

In der 7. Minute war es an Moira Bulfaro, Ascona 1:0 in Führung zu bringen. Angela Majic erhöhte in der 60. Minute zur 2:0-Führung für Ascona. Sara Germanâ schoss das 3:0 (80. Minute) für Ascona und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sara Germanâ von Ascona erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Ascona spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 erzielten Toren Rang 4.

Ascona verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Für Ascona ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Für Ascona geht es auswärts gegen Team Uri Frauen II (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Menzingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 3. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Team Uri Frauen II (Platz 6). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (20.30 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Ascona - TEAM Menzingen / Aegeri 3:0 (1:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 7. Moira Bulfaro 1:0. 60. Angela Majic 2:0. 80. Sara Germanâ 3:0. – Ascona: Sonia Denicola, Martina Colussi, Sandra Petrova, Sheila Macocchi, Giulia Nicoli, Sara Germanâ, Moira Bulfaro, Simona Heim, Lisa Bolamperti, Charlotte Roux, Angela Majic. – Menzingen: Corina Lercher, Romina Hodel, Lucia Drab, Marina Bühlmann, Dana Nussbaumer, Viviane Nussbaumer, Antoinette Rogenmoser, Leonie Iten, Flavia Müller, Dominique Huwyler, Linda Krienbühl. – Verwarnungen: 92. Sara Germanâ.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Ascona - TEAM Menzingen / Aegeri 3:0, FC Hünenberg - Team Uri Frauen II 3:3

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 5/10 (13:10), 4. FC Ascona 4/9 (7:3), 5. FC Baar 2 5/9 (9:10), 6. Team Uri Frauen II 5/8 (9:7), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. FC Hünenberg 5/2 (8:14), 9. FC Gunzwil 5/0 (6:15), 10. SC Schwyz II 5/0 (2:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 00:23 Uhr.