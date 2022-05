Frauen 3. Liga Ascona holt sich drei Punkte gegen Hünenberg Sieg für Ascona: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 03.05.2022, 18.46 Uhr

(chm)

Ascona ging in der 2. Spielminute durch Giorgia Pestoni in Führung, ehe Hünenberg in der 22. Minute (Sarah Jenni) der Ausgleich gelang. In der 33. Minute gelang Lisa Bolamperti der Führungstreffer zum 2:1 für Ascona. Mit dem 3:1 für Ascona schoss Simona Heim das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ascona spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 22 geschossenen Toren Rang 5.

Die Tabellensituation bleibt für Ascona unverändert. 23 Punkte bedeuten Rang 4. Ascona hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ascona tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sursee an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (13.30 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Für Hünenberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team TEAM Menzingen / Aegeri. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (14.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Ascona - FC Hünenberg 3:1 (2:1) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 2. Giorgia Pestoni 1:0. 22. Sarah Jenni 1:1. 33. Lisa Bolamperti 2:1. 49. Simona Heim 3:1. – Ascona: Sonia Denicola, Sara Mecic, Martina Colussi, Sandra Petrova, Sheila Macocchi, Giorgia Pestoni, Sara Germanâ, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Lisa Bolamperti, Axelle Orru. – Hünenberg: Yasmin Braten, Denise Windegger, Roberta Studer, Nadine Klemm, Sarah Jenni, Aisha Bachmann, Gina Bachmann, Svenja Leuthard, Jana Knüsel, Olivia Farrer, Sarah Schneeberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2022 18:43 Uhr.