Frauen 3. Liga - Ascona und Luzerner SC spielen unentschieden

Public Viewing Wo die Fussball-WM im Kanton Luzern übertragen wird – und wo nicht

Schweizweit gibt es kaum Public Viewings der anstehenden Fussball-WM. Auch in Luzern hält sich das Interesse in Grenzen, und das nicht nur aus ethischen Gründen. Trotzdem gibt es im Kanton verteilt eine Auswahl an Übertragungen.